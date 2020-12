Gegen den Stress: Corona-Krisentelefon im Landkreis Wunsiedel

Die Belastungen für Familien und Alleinstehende in Corona-Zeiten sind vielfältig und zehren an den Nerven. Die einen fühlen sich zuhause eingeengt, die anderen finden gerade da nicht genug Rückzugsmöglichkeiten.

Dazu kommen Einsamkeit durch Kontaktbeschränkungen, finanzielle Schwierigkeiten oder Unsicherheiten in Sachen Kinderbetreuung: All das kann zu Stress führen und an die Belastungsgrenze führen. Das neue Corona-Krisentelefon im Landkreis Wunsiedel will genau hier unterstützen.

Schnelle Hilfe in Stresssituationen

Für alle, die sich durch Corona in welcher Stresssituation auch immer befinden und Hilfe suchen, will das Telefon Ansprechpartner sein.

Unter der Telefonnummer 09232/80777 bekommen Anruferinnen und Anrufer schnelle und unkomplizierte Unterstützung. Zu erreichen ist das Corona-Krisentelefon im Landkreis Wunsiedel Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 Uhr und am Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr.