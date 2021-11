Gegen den Leerstand: Waldkirchen lockt mit Mieterlass

Mit einer großen Werbekampagne versucht der Landkreis Freyung-Grafenau seit mehreren Jahren, Geschäftsleute und junge Familie zu gewinnen. Die Stadt Waldkirchen mit einem ganz besonderen Lockangebot: Wer ein leerstehendes Gebäude herrichtet und bezieht, lebt dort erstmal mietfrei.

Friseur, Taschengeschäft und Fußpflege in Waldkirchen

Vor wenigen Tagen hat Carmen Witzku ihre Heil- und Fußpflegepraxis eröffnet. Die Böden riechen noch neu, die Wände strahlen weiß. Zweieinhalb Monate renovierte die Münchnerin die leerstehenden Räume am Stadtplatz von Waldkirchen. Hier wagt sie den Sprung in die Selbständigkeit, weil sie in den ersten acht Monaten keine Miete zahlen muss.

Das neue Leerstands-Programm der Stadt legt fest: Zwei Monatsmieten übernimmt der Vermieter, sechs weitere die Stadt. Für Carmen Witzku sind das ideale Startbedingungen: "Ich fühle mich willkommen. Und das Förderprogramm hat mir geholfen, in Ruhe herzurichten".

Neben der Praxis gibt es jetzt auch einen Friseur und ein Taschengeschäft. Alle drei Unternehmer haben sich wegen der finanziellen Unterstützung für Waldkirchen entschieden.

Mehr alte Leute als Geburten

Überalterung, Landflucht, Leerstand - genau dagegen versucht der Kreis Freyung-Grafenau anzukämpfen. Denn Landkreisbürger sind heute im Schnitt sechs Jahre älter als vor 20 Jahren. Im Jahr 2019 lag das Durchschnittsalter bei 45,7, das ist ein Jahr älter als der Bundesschnitt. Laut Landesamt für Statistik setzt sich in der Prognose für die Zukunft dieser Trend fort.

Waldkirchen boomt

Das Leerstandsprogramm in Waldkirchen scheint zu wirken: Mittlerweile gibt es messbaren Zuzug: 1.000 Neubürger in den vergangenen sieben Jahren. An diesen Erfolg soll das neue Leerstandsprogramm anknüpfen.

Besonders Gastronomen fehlen

Bürgermeister Heinz Pollak (FW) würde den Leerstand gerne ganz vermeiden. Er hofft, dass das Programm auch Wirte lockt und Nachfolger vermittelt, bevor es so weit kommt. Pollak ist im Moment besonders auf der Suche nach Wirten. Er befürchtet, dass in der Stadt im kommenden Jahr zwei Pizzerien, eine Eisdiele, ein Café und ein Wirtshaus schließen. "Niemand hört auf, weil es sich nicht lohnt, es hören alle alters- oder krankheitsbedingt auf", sagt Pollak.