Gegen den Corona-Müll: Forscher recyceln Einweg-Gesichtsmasken

Die milliardenfache Verwendung von Einweg-Gesichtsmasken zum Schutz vor dem Coronavirus lässt viel Müll entstehen, der die Umwelt belastet. Mit der Entsorgung der gebrauchten Masken auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen geht aber auch ein Verlust an wertvollem Rohstoff einher.

Forscher am Fraunhofer-Institut in Sulzbach-Rosenberg haben deswegen ein innovatives Verfahren entwickelt, um alte Einweg-Gesichtsmasken effektiv zu recyceln. Dieses neue "iCycle"-Verfahren ist aber nicht nur für Masken gedacht, auch spezielle Kunststoffe können dadurch besser recycelt werden.

Aus Einweg-Gesichtsmasken wird Öl

Ein kleiner, weißer Container steht im Hinterhof auf dem Fraunhofer UMSICHT Gelände in Sulzbach-Rosenberg. Bodentiefe Fenster erlauben den Blick ins Innere. Zu sehen ist ein großer Pyrolysereaktor, aus dem unzählige Schläuche und Leitungen führen. Es riecht nach Metall und chemischen Mitteln. Nur ein großer "iCycle"-Aufkleber verrät, wie viel Oberpfälzer Know-how in dem Container wirklich steckt. Wissenschaftler der Fraunhofer-Gruppe stellen Öl aus alten Gesichtsmasken her, aus dem wieder neue Masken gemacht werden.

Neues Recycling-Verfahren

Eine Förderschnecke führt die gebrauchten Masken durch den Pyrolysereaktor. Als Erstes wird der Sauerstoff entzogen und die Masken werden auf 650 Grad erhitzt - nicht verbrannt. Aufgrund von Druck und Hitze wird das Kunststoff in den Masken gespalten und zerschmolzen. Nach und nach werden die Teilchen flüssig und am Ende entsteht ein sogenanntes Pyrolyseöl, das für die Herstellung neuer Masken verwendet wird. "Die Qualität des gewonnenen Öls ist dabei so gut, dass daraus sogar Medizinprodukte hergestellt werden können", erklärt Alexander Hofmann, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Fraunhofer UMSICHT.

Corona-Viren im Öl?

Der große Vorteil des Pyrolyseprozesses gegenüber dem mechanischen Recycling ist das Arbeiten mit hohen Temperaturen. Da im Reaktor längere Zeit über 650 Grad herrschen, kann somit kein biologisches Material mehr überleben, erklärt Wissenschaftler Alexander Hofmann. Das Coronavirus hat somit keine Chance und wird komplett abgetötet. Das gewonnene Öl beinhaltet also keine Coronaviren. Im Gegenteil, es ist ein reines, hochqualitatives Produkt und hat vergleichbare Eigenschaften wie Erdöl, so Hofmann.