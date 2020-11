Gegen das Vergessen: Würzburger Schüler erinnern an Deportation

Bei dem Gedenken hatten rund 100 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Würzburger Schulen eine den Corona-Regelungen entsprechende Menschenkette am Oberen Mainkai gebildet. Mit Blumen und Plakaten erinnerten sie an die Würzburger Juden, die vor genau 79 Jahren aus ihrer Stadt deportiert wurden und von denen die meisten getötet wurden.

Veranstaltung unter Corona-Auflagen

Veranstalter, der auf eine Stunde angesetzten Menschkette, sind die Israelitische Kultusgemeinde Würzburg und die christliche Gemeinschaft Sant'Egidio. Seit dem Jahr 2000 erinnern sie gemeinsam an den Beginn der Würzburger Deportationen, üblicherweise mit für alle Mitbürger offenen Schweigemärschen durch die Innenstadt. Wegen der Corona-Pandemie wurde dieses Jahr das Format der "Menschenkette auf Abstand" gewählt. Wegen der behördlichen Auflagen durfte die Veranstaltung nicht im Vorfeld angekündigt und öffentlich beworben werden.

Mehr als 2000 Würzburger Juden getötet

Am 27. November 1941 wurde in Würzburg die erste größere Gruppe Juden verschleppt: 202 Männer, Frauen und Kinder. Von Würzburg wurden die jüdischen Bürger ins Sammellager Nürnberg-Langwasser und von dort nach Schirotawa bei Riga (Lettland) gebracht. Ihr weiteres Schicksal ist nicht genau zu rekonstruieren. Vermutlich wurden sie Opfer der zwischen Februar und August 1942 in Riga durchgeführten Erschießungskommandos der Sicherheitspolizei. Bis 1943 mussten vom Verladebahnhof in der Würzburger Aumühle insgesamt 2.043 Männer, Frauen und Kinder aus ganz Mainfranken den Weg in Vernichtungslager antreten. Nur 41 von ihnen überlebten.