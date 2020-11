Gegen das Ladensterben: Handel setzt auf lokales Online-Shopping

"Preisnachlass" oder "- 30 Prozent" – solche Plakate zieren die Schaufenster in Günzburg. Normalerweise machen die Läden in diesen Wochen ihr bestes Geschäft, sagt Citymanagerin Nikola Gamm. Doch in der Corona-Krise bleiben die Einkaufsstraßen trotz Rabatten weitgehend leer. Die eigentlich umsatzbringende Vorweihnachtszeit wird für viele Geschäfte zum Überlebenskampf. Einer Studie zufolge befürchten mehr als die Hälfte der deutschen Händler, in die Insolvenz zu rutschen. Gerade die Modebranche hat es schwer getroffen. Weil überall Feiern und Feste abgesagt werden, verlangen die Kunden kaum noch nach neuen Anzügen oder schicken Kleidern.

Weinverkostung als Videokonferenz

"Es braucht schon Kreativität", sagt Robert Hopperdietzel, der eine Weinhandlung in der Günzburger Innenstadt betreibt. Er führt jetzt Verkostungen als Videokonferenz durch, die Weine verschickt er vorab. Das hat für beide Seiten Vorteile, sagt Hopperdietzel. Die Kunden müssen nachher nicht mehr angeheitert nach Hause kommen und er kann die Weinprobe mit 80 oder 100 Leuten durchführen statt sonst nur mit 15. "Skalieren" nennen Experten dieses Größenwachstum, das sich im Internet verhältnismäßig leicht umsetzen lässt. Auch wenn in Hopperdietzels Laden derzeit weniger Kunden kommen, das Online-Shopping fängt den Umsatzverlust auf, insgesamt verbucht er sogar ein leichtes Plus.

Online-Marktplatz verlangt Provision von Händlern

Das liegt auch an der Plattform "wir-in-guenzburg.de", einem Online-Marktplatz, ausschließlich bestückt von lokalen Händlern. Ob Bohrmaschine, Blumenstrauß oder T-Shirt, die Ware wird noch am selben Tag in Günzburg durch ein Taxi geliefert – oft sogar kostenlos. Für die Geschäfte wäre es lohnenswerter, die Produkte direkt im Laden zu verkaufen, denn sie zahlen acht Prozent Provision an den Plattformbetreiber. "Aber preiswerter als bei vielen anderen Konkurrenten", findet Weinhändler Hopperdietzel diese Lösung und vor allem besser, als die Ware gar nicht an den Mann oder die Frau zu bringen.

Unterstützung durch Weihnachtsmärkte fällt aus

War Einkaufen früher ein Erlebnis mit Bummeln und Flanieren ist es durch die Pandemie für viele zum notwendigen Übel geworden - sei es wegen der lästigen Maskenpflicht, der begrenzten Kundenzahl in Geschäften oder weil Mitmenschen beim Einkaufen die Abstandsregeln nicht einhalten. Einige verzichten gleich ganz auf den Weg in die Innenstadt, etwa weil sie jetzt im Homeoffice statt im Büro arbeiten oder sich das Lieblingscafé gerade im "Lockdown Light" befindet. Die nächsten Wochen versprechen kaum Besserung, denn die meisten schwäbischen Städte und Gemeinden haben ihre Weihnachtsmärkte abgesagt, die sonst viele Menschen in die Zentren locken.

Handelsverband rät zum Geschäftsmodell lokaler Onlinehandel

Umso wichtiger wird der Verkauf im Netz. Der Handelsverband Deutschland bietet zusammen mit dem Internetriesen Google zurzeit kostenlose Schulungen an. Ladenbesitzer können hier lernen, wie sie einen Onlineshop aufbauen oder einfach nur digital gefunden werden. Denn immer mehr Menschen kaufen situationsabhängig, sagt Hermann Hutter, Vizepräsident des Handelsverband Deutschland. Wer abends auf der Couch sitzt und im Netz kein Angebot seines stationären Händlers findet, der kauft einfach woanders, so Hutter. Er rät den Händlern zum "Lokalhelden" zu werden und durch kreative oder witzige Aktionen über Facebook oder Instagram auf sich aufmerksam zu machen. Hutter besitzt in Günzburg auch eine Buchhandlung und versucht in seinem Laden kleine Erlebnisse zu schaffen. Zum Mallorca-Krimi wird da schon mal ein Mallorca-Wein verkauft.

Pop-Up-Store für neue Geschäftsideen

Wer dagegen erst ein Geschäft eröffnen will, sollte in der derzeitigen Wirtschaftskrise vorsichtig sein und seine Idee erst einmal ausprobieren. Das City-Marketing Neu-Ulm vermietet derzeit einen Pop-Up-Store für 150 Euro pro Woche. Lässt die Kunden das Angebot kalt, ist nicht viel Kapital verloren. Die jeweilige Geschäftsidee wird natürlich per Social Media beworben. Ganz ohne Internet wird langfristig kaum ein Einzelhändler überleben, prognostiziert Weinhändler Hopperdietzel. Auch Experten rechnen mit einer weiteren Zunahme des Onlinegeschäfts und Corona dürfte dabei wie ein Turbo wirken.