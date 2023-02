Gegen das Kneipensterben: Altes Dorfwirtshaus in neuem Glanz

Das Chrom ist verblichen und stumpf, das Holz angeschrammt, die Titelkärtchen verblichen. Aber: Wenn Sabine Emmert die uralten Kunststofftasten K und 6 drückt, setzt sich der mindestens 60 Jahre alte Plattenspieler der Musikbox in Bewegung und spielt Hits der 1970er-Jahre.

Nach sechs Jahren Schließung wird das alte Dorfwirtshaus "Zur frischen Quelle" zu neuem Leben erweckt – mit dem Charme aus eben jener Zeit. Das Wirtshaus ist von der Familie um 1900 gebaut worden. Stephan und Sabine Emmert haben das Wirtshaus behutsam renoviert und versuchen, sich gegen den Trend der sterbenden Gasthäuser zu stemmen.

Seit Jahren Wirtshaussterben

Denn so wie in Kirchfarrnbach ist es in den vergangenen Jahren vielen kleineren Orten ergangen. Nach einer älteren Erhebung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands haben zwischen 2002 und 2019 etwa 3.000 Schankgaststätten für immer dicht gemacht. Und das war noch vor Corona. Die globale Pandemie sowie auch der Ukraine-Krieg haben das Gastgewerbe noch schwerer gemacht als es ohnehin schon war: Die Abwanderung des Personals in andere Branchen, die teil- und zeitweise horrend gestiegenen Rohstoffpreise und die inflationsbedingt geringere Kaufkraft der Kundschaft ergeben da eine ungünstige Mischung.

Holpriger Start

Und dann war der Start ins Wirte-Dasein für das Ehepaar Emmert auch verwaltungsbedingt eher holprig. Beklagen will er sich aber nicht. Neu-Wirt und Metzgermeister Stephan Emmert ist eher verwundert: "Unter anderem habe ich ein polizeiliches Führungszeugnis gebraucht, dass man Alkohol ausschenken darf. Ich habe auch ausfüllen müssen, wo die letzten drei Jahre mein Wohnort war, was ich beruflich mache. Das gleiche für meine Frau: Wo sie wohnt, was sie beruflich macht. Also, man wird total gläsern."

Dabei gehört ihm das Haus seit dem Tod seines Onkels, der jahrzehntelang hier der Wirt war. Und: Stephan Emmert betreibt gleich gegenüber eine Metzgerei. Verwaltungstechnisch sind er und seine Ehefrau Sabine Emmert sicher nicht unbekannt. Selbst die Renovierung war nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt hatten, stellt Sabine Emmert fest: "Zum Glück habe ich gar nicht so erkannt, wie viel Arbeit da auf uns zukommt. Sonst hätten wir das vielleicht doch nicht angefasst. Wir dachten, das ist ein Monats-Job. Aber es waren dann doch viereinhalb Monate."

Den alten Charme erhalten

Wichtig war es dem Ehepaar, den Charme der alten Dorfwirtschaft zu erhalten. So schliffen sie die alten Bodendielen von Hand ab und lackierten sie wieder in dem alten Braun und die umlaufende Sitzbank blieb da, wo sie seit immer stand. Die originalen Resopaltische wurden gereinigt.

Und der Bürgermeister der Gemeinde Wilhermsdorf, zu der Kirchfarrnbach gehört, ist glücklich, dass es im Dorf wieder zwei Wirtshäuser gibt. Bürgermeister Uwe Emmert: "Von einer reinen Bierkneipe kann man nicht mehr leben. In der Gemeinde gibt es halt jetzt deswegen so etwas wie Dorfgemeinschaftshäuser, die von Vereinen ehrenamtlich betrieben werden. [...] Viele Menschen sind bereit, einen Abend mal Wirt zu machen, auszuschenken, zu zapfen, sich einmal hinter die Theke zu stellen. Aber keiner ist bereit, das jeden Tag zu machen, das ganze Jahr über."

Eröffnung ohne Wirt

Deshalb gibt es im Wirtshaus "Zur frischen Quellen" ab der Eröffnung an Ostern auch keinen Wirt. Selbstbedienung auf Vertrauensbasis – das schwebt den jungen Wirtsleuten vor. Dem Dorfältesten Simon König mit knapp 95 Jahren gefällt's. "Dann sind wir auch wieder da, wenn wir da sind. Noch da sind", sagt er in breitem Fränkisch, nippt an seinem Bier und denkt vielleicht daran, wie es vor Jahrzehnten hier beim Hans war. Und: Wie wenig sich eigentlich verändert hat.