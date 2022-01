Gegen das Ablaufdatum: Mehr Moderna in den Impfzentren

Auch in Oberfranken musste schon Corona-Impfstoff vernichtet werden, weil die Haltbarkeit abgelaufen gewesen ist. Das erklärte die Regierung von Oberfranken auf BR-Anfrage. Detaillierte Mengenangaben gibt es aber kurzfristig von der Behörde nicht. Aktuell werde in mehreren Regionen Oberfrankens deshalb verstärkt Moderna verimpft.

Impfzentrum Selb: Moderna für Impfwillige ab 30 Jahren

Der Landkreis Wunsiedel weitet sein Angebot mit dem Impfstoff aus: Ab dem Wochenende gibt es neben Wunsiedel und Marktredwitz ein drittes Impfzentrum in Selb. Es ist nach Angaben des Landratsamts Wunsiedel in der Eventhalle am Philipp-Rosenthal-Platz 1 immer samstags, sonntags und montags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Dort wird ausschließlich Moderna für Menschen über 30 Jahre angeboten.

Mehr Moderna-Impfstoff auch im Impfzentrum Hof

Auch im Impfzentrum Hof wird momentan verstärkt Moderna verimpft. Das sind nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Hof Kontingente, die von Hausärzten ans Impfzentrum abgegeben wurden. Für Menschen über 30 Jahre sei Moderna ein guter Schutz gegen eine Corona-Infektion, betonen Ärzte in Oberfranken auf BR-Anfrage. Der Impfstoff sei zu Unrecht in Verruf geraten. Da der Wirkungsgrad von Moderna im Vergleich zu Biontech höher sei, gebe es bei diesem Impfstoff zwar öfter auch Impfreaktionen, diese würden aber meist leicht verlaufen. In Gesprächen versuchen Hausärzte die Unsicherheiten ihrer Patienten auszuräumen.

Sonder-Impfaktionen im gesamten Regierungsbezirk

Insgesamt ist die Impfbereitschaft in Oberfranken groß; in Lichtenfels und Hof liegt sie beispielsweise sowohl über dem bundes- als auch dem bayernweiten Durchschnitt. In vielen Orten in Oberfranken gibt es Impf-Angebote an sieben Tagen pro Woche.

Hausärzte und Impfzentren arbeiten Hand in Hand, organisieren zum Teil gemeinsam auch Sonder-Aktionen etwa in Friseursalons oder Gaststätten im Landkreis Kulmbach. An diesem Wochenende finden im Landkreis Kulmbach Aktionen im Jugendtreff von Kasendorf und in der Grundschule von Thurnau für Impfwillige ab 12 Jahren statt. Angeboten werden die Vakzine von Biontech und Moderna.