Gegen Corona-Politik: Etwa 1.500 Demonstranten in Freilassing

In Freilassing haben nach ersten Schätzungen der Polizei am Samstag mindestens 1.500 Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen protestiert. Ursprünglich sollte die Demonstration grenzübergreifend stattfinden - was die Polizei jedoch verhinderte.