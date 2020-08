Lehrer in Bayern fordern Raumluftreiniger für Klassenzimmer

Maskenpflicht auf dem Schulgelände und regelmäßiges Lüften im Unterricht – das ist ein Teil der Hygiene-Vorschriften des Kultusministeriums, um das Infektionsgeschehen an Schulen in Bayern einzuschränken. Letzteres stellt jedoch Lehrer, vor allem in den kommenden kalten Jahreszeiten vor Probleme, beklagt der Bayerische Philologenverband (bpv) gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur und fordert nun den Einsatz von Raumluftreinigern.

bpv: Nicht in allen Schulgebäude ist regelmäßiges Lüften möglich

Wie ein Sprecher des bpv erklärte, könne man gerade in modernen Schulgebäuden oft nicht schnell das Fenster aufreißen, um frische Luft reinzulassen. Außerdem gäbe es an vielen Schulen keine Anlagen, die ein wiederholten Luftaustausch in Räumen gewährleisten können. Das Kultusministerium schreibt aber in seinem Rahmen-Hygieneplan für Schulen vor, alle 45 Minuten eine "Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 Minuten)" durchzuführen .

Gerade in den kühleren Jahreszeiten können deswegen Raumluftreiniger vor der Verbreitung der Coronaviren schützen, so der Sprecher. Die Geräte könnten einen wiederholten Luftaustausch in den Räumen gewährleisten. Auch den Einsatz von Co2-Ampeln hält der Verband für sinnvoll. Diese messen in Räumen die Konzentration von Kohlendioxid und zeigen an, wann gelüftet werden sollte.

Regelmäßiger Luftaustausch könnte Einsatz von Lehrern aus Risikogruppen ermöglichen

Um die rund 50.000 Klassenzimmer in Bayern mit den Lüftungssystemen zu bestücken, braucht man laut Rechnungen des bpv bis zu 100 Millionen Euro. Vermutlich sei diese Summe aber niedriger, da es an einigen Schulen bereits ausreichende Lüftungssysteme gebe. Ein Einzelgerät sei ab 2.000 Euro erhältlich.

Bei guter Lüftung könnten auch Lehrer aus Risikogruppen eher wieder eingesetzt werden. "Wir diskutieren über Masken im Unterricht, aber wir können genauso sicherstellen, dass die Luft entsprechend umgewälzt wird", sagte der Sprecher.

Regelmäßiger Luftaustausch kann Aerosol-Konzentration reduzieren

Tröpfchen und winzige Aerosol-Partikel sollen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung von Sars-CoV-2 spielen. Vor allem die Aerosol-Teilchen können nach bisherigen Erkenntnissen Stunden bis Tage in der Luft schweben.

Forscher der Universität der Bundeswehr München hatten einen Raumluftreiniger untersucht und eine Halbierung der Aerosolkonzentration binnen weniger Minuten festgestellt. Sie empfahlen die Geräte deshalb auch für Schulen oder Büros.

Maskenpflicht auf dem Schulgelände und Vier-Stufen-Plan für Schulen in Bayern

In seinen aktuellen Hygiene-Regelungen sieht das Kultusministerium für Bayern neben Abstands-und Hygieneregelungen, auch eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände vor. Ob diese im neuen Schuljahr auch während des Unterrichts bestehen soll, will das Kultusministerium am 1. September entscheiden, so Kultusministerium Michael Piazolo bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder. Außerdem sollen Schulen anhand eines Vier-Stufen-Plans auf das Infektionsgeschehen in den Regionen reagieren.