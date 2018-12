vor etwa einer Stunde

Gegen Bienensterben: Aktionsbündnis gründet sich in Bobingen

Mitten im Winter kümmern sich Tierfreunde in Bobingen um die Bienen: Nachdem das Innenministerium Mitte November ein Volksbegehren gegen das Bienensterben zugelassen hat, kommt die Aktion in Fahrt – auch in Schwaben.