Gegen Bettwanzen: Spürhund-Einsatz auf Allgäuer Berghütten

Jim hat eine Mission: Der Spürhund soll die Schlafräume auf der Rappenseehütte auf Bettwanzen checken. Mit seiner feinen Nase kann der Münsterländer den Geruch der Tiere selbst in der kleinsten Ritze aufspüren. Wenn er etwas findet, legt er sich hin und zeigt mit der Nase in Richtung des Fundes: "Das wäre der Punkt, wo ich sage: Oha! Jetzt müssen wir schauen!", sagt Jims Herrchen, Stefan Wellhausen.

Bettwanzen werden oft unbemerkt eingeschleppt

Der Bettwanzen-Spezialist hat bereits 1.600 Bettwanzen-Behandlungen europaweit betreut und war vergangene Woche auf fünf Alpenvereins-Hütten entlang des Steinbockwegs bei Oberstdorf unterwegs. Dort hat er mit seinen Hunden die Häuser auf einen möglichen Bettwanzenbefall untersucht. Denn oft werden die Tiere unbemerkt in Hütten und Hotels eingeschleppt.

Zwei Hunde für 300 Schlafplätze

Als Verstärkung für Jagdhund Jim hat Stefan Wellhausen den Deutsch-Drahthaar Derex mit dabei. Denn die Bettwanzen-Suche in einem Haus wie der Rappenseehütte mit ihren 300 Schlafplätzen wäre für einen Hund allein viel zu anstrengend. Schließlich geht’s bei der Bettwanzenjagd bis in die hintersten Ecken der Zimmer.

Möglichen Befall möglichst früh entdecken

"Die Bettwanzen verstecken sich in den Bettbereichen in allen Ritzen, Fugen oder Kanten", sagt Bettwanzenspezialist Wellhausen. "Und auch in den Zwischenräumen der Holzverkleidungen oder dahinter." Mit ihren feinen Nasen können die Hunde selbst einzelne Tiere aufspüren. Das macht sie so wertvoll, wenn es darum geht, einen Befall frühzeitig zu entdecken.

Bislang keine Bettwanzen auf der Rappenseehütte

15.000 Besucher kommen in guten Jahren auf die Rappenseehütte – nicht auszuschließen, dass da einer mal Bettwanzen im Gepäck hat. Denn die Tiere werden oft als blinde Passagiere aus dem Tal mit auf den Berg gebracht. "Wir können das nicht ganz verhindern", sagt Hüttenwirt Andi Greiner.

"Du kannst nicht alle Leute durchsuchen. Du kannst nicht alle Rucksäcke extra stellen – es wird wahrscheinlich mal vorkommen", sagt er. Bislang habe es auf der Rappenseehütte aber zum Glück noch keinen Befall gegeben.

Problem auch in Flugzeugen, Wohnheimen und Luxushotels

Bettwanzen sind kein Problem, das nur Berghütten oder Hotels und Pensionen betrifft. Überall, wo viele Menschen unterwegs sind, tauchen die Tiere inzwischen auf. "Die Flugzeuge haben Probleme, es betrifft Studentenwohnheime, die ganze Bandbreite bis zum Luxushotel", sagt Bettwanzenspezialist Wellhausen.

Mit Wellhausens Hilfe und der seiner Spürhunde lässt der Alpenverein jetzt fünf Hütten im Allgäu überprüfen. Das kostet die Sektionen, die die Häuser betreiben, viel Geld. Das sei aber immer noch besser als einen Befall erst nach vielen Monaten festzustellen, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion Kempten. "Wenn die mal ganz tief im Gebäude drin sind, brauche ich relativ lange und sehr viele Behandlungen, bis ich die Bettwanzen beseitigt habe", sagt Turobin-Ort. "Von dem her schauen wir, dass wir Befälle sehr früh erkennen und bekämpfen können."

Rappenseehütte bleibt bettwanzenfrei

Eineinhalb Tage braucht Bettwanzenspezialist Wellhausen mit seinen beiden Spürhunden Jim und Derex, um alle Räume der Rappenseehütte zu untersuchen. Am Ende steht fest: Die Hütte ist bettwanzenfrei. Und die beiden Hüttenwirte Andi Greiner und Sylvia Socher sind erleichtert: "Gott sei Dank", sagt Sylvia Socher. "Thema erledigt, keine Bettwanze da. Perfekt."

Jeder Wanderer ist gefragt

Damit die Hütten bettwanzenfrei blieben, brauche es die Mithilfe jedes einzelnen Gastes, sagt Michael Turobin-Ort vom Kemptener Alpenverein. Jeder sollte deshalb bestimmte Regeln beachten. Zum Beispiel sollten Wanderer in der Hütte die Rucksäcke nicht auf dem Bett ausbreiten und schmutzige Wäsche immer gut verpacken.

Außerdem sollten die Bergsteiger nach der Tour ihre Sachen über der Badewanne zuhause gründlich ausschütteln und ihren Schlafsack sicherheitshalber mehrere Tage ins Gefrierfach legen. "Ohne die Mithilfe der Gäste wird es nicht funktionieren – da kämpfen wir gegen Windmühlen", sagt Michael Turobin-Ort. "Wir brauchen die Gäste, die sich mit uns gemeinsam diesem Problem stellen."