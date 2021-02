20.02.2021, 16:24 Uhr

Gegen bayerisches Hochschulgesetz: Am Sonntag Demo in Würzburg

Der Bezirksverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will am Sonntag gegen die geplante Reform des bayerischen Hochschulgesetzes auf die Straße gehen. Am Nachmittag wollen Betroffene der Universität Würzburg in der Innenstadt demonstrieren.