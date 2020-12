Gegen Baum geprallt: Autofahrer stirbt bei Kelheim

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend nahe Kelheim gegen einen Baum gekracht und gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Mann war von Weltenburg kommend in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto kippte und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Dutzende Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Auch Seelsorger waren vor Ort, um Unfallzeugen und Einsatzkräfte zu betreuen. Die Staatsstraße zwischen Weltenburg und Kelheim war fast vier Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird aktuell auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Ein Sachverständiger soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.