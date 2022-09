Gegen Baum geprallt: 24-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Kirchberg im Wald im Landkreis Regen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige kurz nach dem Gemeindeteil Zell in Richtung Bischofsmais von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Er war laut Polizei alkoholisiert.

Zum Artikel: Mehr Unfälle durch Alkohol und Drogen auf Bayerns Straßen

Blutentnahme angeordnet

Feuerwehrleute befreiten den jungen Mann aus seinem Auto. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss ins Krankenhaus. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro.