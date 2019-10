Gegen Abholzung: Bürger übergeben Petition zum Lohwalds

Der sogenannte Lohwald bei Herbertshofen im Landkreis Augsburg ist Lebensraum von Tieren und Pflanzen und Erholungsgebiet für die Menschen vor Ort. In direkter Nachbarschaft: die Lech-Stahlwerke. Das Unternehmen will sich vergrößern und dafür einen Teil des Walds abholzen. Um die Rodung zu verhindern, haben Naturschützer jetzt eine Petition an Umweltminister Thorsten Glauber übergeben.

Ziel: Stahlwerk und Bannwald erhalten

In ihrer Petition fordern die Bürgerinitiativen "BI Lech-Schmuttertal" und "AGL Meitingen" sowie Vertreter des Bund Naturschutz die Staatsregierung auf, die Schutzwürdigkeit des Lohwalds festzustellen. Das Gebiet ist als Bannwald deklariert. "Es geht hier nicht darum, das Stahlwerk in irgendeiner Form in seiner Entwicklung zu behindern", versichert Anton Scharpf von der AGL Meitingen. "Wir schätzen das Stahlwerk als Arbeitgeber und wir wollen es auch erhalten. Es geht darum, dass auch der Lohwald erhalten bleibt."

Politik soll vermitteln

Umweltminister Glauber versprach den Umweltschützern, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Er werde sich wahrscheinlich selbst vor Ort ein Bild machen, sagte der Minister. Glauber sieht die Politik in einer Vermittlerrolle zwischen den Interessen der Naturschützer und der Lech-Stahlwerke.

Andere Erweiterungsmöglichkeiten?

Auch der schwäbische Landtagsabgeordnete Fabian Mehring von den Freien Wählern hält einen Dialog für notwendig. Er machte deutlich, dass für ihn die aktuellen Erweiterungspläne der Lech-Stahlwerke nicht die Lösung sind: "Diese 17 Hektar, die da im Feuer stehen, liegen außerhalb meiner Vorstellungskraft." Ziel sei ein Vorschlag, mit dem die Anwohner, die Naturschützer und der Konzern leben könnten. Als mögliche Option nannte Mehring zum Beispiel Erweiterungsflächen im Norden des Lech-Stahlwerks.

Bürgerinitiativen halten Kompromiss möglich

Ende November will auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Lech-Stahlwerke in Herbertshofen besuchen. Die Bürgerinitiativen begrüßten die geplanten Ortsbesichtigungen und zeigten sich nach der Petitionsübergabe in München zuversichtlich. "Kompromisse sind immer möglich", so Anton Scharpf von der AGL Meitingen.