Gefügelpest: Stallpflicht für Bamberg, Coburg und Lichtenfels

Nach dem Nachweis von Geflügelpest in Stegaurach hat das Landratsamt Bamberg ab Freitag eine allgemeine Stallpflicht angeordnet. Sämtliches Nutzgeflügel wie Hühner, Enten und Gänse muss demnach in geschlossenen Ställen gehalten werden.

Gefügelhalter müssen tote Tiere dem Veterinäramt melden

Geflügelhalter, die bis zu 100 Tiere haben, müssen an allen Werktagen dokumentieren, wie viele Tiere gestorben sind. Geflügelhalter, die bis einschließlich 1.000 Tieren haben, müssen zusätzlich die Anzahl der gelegten Eier jeden Werktag notieren. Sollte es vermehrt Verendungsfälle geben, müssen sie dem Veterinäramt gemeldet werden. In Stegaurach war ein Graureiher tot aufgefunden worden. Bei ihm wurde die Geflügelpest nachgewiesen.

Stallpflicht soll Virusübertragung auf Nutzgeflügel verhindern

In Coburg Stadt und Land gilt bereits ab Donnerstag eine Stallpflicht für Geflügel. Das Landratsamt will damit die Ausbreitung der Geflügelpest auf Nutz- und Haustiere in der Region verhindern. Durch die Stallpflicht solle der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel und damit eine Einschleppung in die Gefügelhaltungen vermieden werden.

Gefügelpest auch in Stadt und Landkreis Bayreuth nachgewiesen

Die Stallpflicht für Geflügel gilt ab Donnerstag auch für den Landkreis Lichtenfels, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Weiter bestehen bleibt die Stallpflicht in Stadt und Landkreis Bayreuth. Auch hier war die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wird Geflügel im Außenbereich gehalten, muss es durch einen engmaschigen Zaun und eine Abdeckplane vor einem Kontakt mit Wildvögeln und deren Kot geschützt werden. Volle Stallpflicht gilt ab morgen auch für den Landkreis Wunsiedel

Bislang mehr als 650 Fälle von Geflügelpest in Deutschland

Seit Herbst 2020 breitet sich die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, in Deutschland weiter aus. Bislang seien mehr als 650 Fälle amtlich festgestellt worden.