Gefragte Spezialität: Burschenverein Flossenbürg stampft Kraut

Nicht in Handarbeit, sondern in Fußarbeit entsteht die Flossenbürger Spezialität, das Sauerkraut vom Burschenverein. Nun sind die Männer wieder in den Zuber gestiegen, um rechtzeitig vor Weihnachten frisches Kraut zu stampfen. Eineinhalb Tonnen Weißkraut haben sie dazu im Knoblauchsland bei Nürnberg besorgt.

Die Luft muss raus

Dass das Kraut gut gestampft wird, ist wichtig, erklärt Sepp Strunz, der "Krautmeister" in Flossenbürg. "Das muss vollkommen luftfrei sein, sonst fängt es zu schimmeln an. Von daher muss das alles raus, die ganze Luft." Strunz steht selbst im kalten Kraut, die Füße spürt er schon gar nicht mehr.

Doch der 70-Jährige ist das gewohnt: "Als kleiner Bub mit acht Jahren bin ich schon ins Fassl geschmissen worden", erzählt er. Strunz hat dem Burschenverein sein Familienrezept vermacht, mit dem bei ihm zuhause früher Kraut eingemacht wurde.

Altes Familienrezept

Salz, Zucker, Wachholder und Kümmel streut ein Vereinsmitglied regelmäßig zwischen die Füße der Krautstampfer. "Und a weng Wein tun wir rein, denn es heißt ja Weinsauerkraut. Ansonsten ist es das Rezept von 1958 von meinen Eltern." Strunz betont stolz: "Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie Sauerkraut aus der Dose gegessen." Da sei er verwöhnt. Beim Eindosen verliere das Kraut Geschmack und wertvolle Inhaltsstoffe.