Geflügelpest: Tierpark Sommerhausen bleibt weiter geschlossen

Der Tierpark Sommerhausen bleibt vorerst geschlossen. Die geplante Öffnung am 22. März kann laut einer Sprecherin nicht stattfinden. Im Tierpark gab es einen Fall von Geflügelpest. Das hatte Harald Grünewald, Leiter des Tierparks Sommerhausen, am Mittwoch dem BR bestätigt. Seiner Auskunft nach wurde bereits am 12. März eine Gans tot im Stall gefunden. Am 13. März kam dann die Bestätigung, dass das Tier an der Geflügelpest verendet war. Zehn weitere Gänse und ein Schwan, die im selben Stall untergebracht waren, mussten am Montagnachmittag durch das Veterinäramt getötet werden. Wie das tödliche Virus in den Bestand gelangen konnte, ist bisher ungeklärt.

Großangelegte Reinigungs- und Desinfektionsaktion

Aktuell läuft im Tierpark eine große Reinigungsaktion, und der betroffene Stall wird gründlich desinfiziert. Des weiteren sollen umfangreiche Maßnahmen den Kontakt zu freilebenden Vögeln unterbinden und so eine Verbreitung der Geflügelpest verhindern. Am Donnerstag waren das zuständige Veterinäramt und Landrat Thomas Eberth vor Ort, um die Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen abzunehmen und eine Kontrolle durchzuführen. Wann der Park wieder öffnen darf, ist unklar.

Behörden klären ab, wann Tierpark öffnen darf

Laut Tiergesundheitsgesetz muss ein Betrieb, der eine Gefahr für den Ausbruch der Vogelgrippe – wie die Geflügelpest auch genannt wird – darstellt, für 30 Tage geschlossen bleiben. Da es sich bei dem Tierpark Sommerhausen aber nicht um einen Geflügelbetrieb handelt, befindet sich der Park jetzt in Gesprächen mit dem Landratsamt Würzburg, dem Veterinäramt und der Regierung von Unterfranken, um zu prüfen, wann eine Öffnung möglich ist.