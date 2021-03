Geflügelpest in Schwaben: immer strengere Vorschriften

Nur ein Landkreis in Schwaben hat noch keine Allgemeinverfügung erlassen, die Geflügelhalter dazu zwingt, strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten, und zwar der Landkreis Ostallgäu. In allen anderen Landkreisen und Städten gelten verschärfte Regeln. In einigen Landkreisen und Städten müssen alle gewerblichen und privaten Geflügelhalter ihre Tiere im Stall halten, das betrifft die Landkreise Günzburg und Lindau und die Städte Augsburg, Kempten und Kaufbeuren. Auch in Teilen des Unterallgäus gilt seit heute eine Stallpflicht.

Teilweise Stallpflicht im Unterallgäu

Die sogenannte Aufstallung gilt im Unterallgäu entlang von Bächen und Flüssen und in der Nähe von Weihern und Seen. Betroffen sind nach Angaben des Landratsamts alle Geflügelhaltungen, die in einem 500 Meter breiten Streifen von Iller, Roth, Günz, Mindel, Zusam und Wertach liegen. Dazu kommen noch alle Betriebe, die in einem Umkreis von 500 Meter um Seen und Weiher liegen, also zum Beispiel um den Buxheimer Weiher, den Woringer Badesee und das Hundsmoor.

Geflügelhalter in Kempten müssen Aufzeichnungen über Hühner und Eier führen

Zusätzlich zur Stallpflicht gilt in Kempten, Geflügelhalter müssen Buch darüber führen, wie viele Tiere pro Tag gestorben sind. Und Halter, die mehr als 10 Tiere haben, müssen aufschreiben, wie viele Eier die Hühner jeden Werktag gelegt haben.

Strengere Hygienestandards für die meisten Geflügelhalter

Private und gewerbliche Geflügelhalter in Schwaben mit Ausnahme des Ostallgäus müssen diverse Regeln einhalten. So müssen sie beispielsweise Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren sichern. Betriebsfremde Personen dürfen die Ställe nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten. Diese Personen müssen die Schutzkleidung sofort ausziehen, wenn sie den Stall verlassen haben. Anschließend muss die Schutzkleidung gleich gereinigt und desinfiziert bzw. beseitigt werden.

Die Geflügelhalter müssen nach jeder Einstallung oder Ausstallung die dafür eingesetzten Gerätschaften und den Verladeplatz reinigen und desinfizieren, und auch die Ställe müssen gereinigt und desinfiziert werden, wenn die Tiere sie verlassen haben. Alle geltenden Regeln haben die Landkreise und kreisfreien Städte auf ihren Internetseiten veröffentlicht.

Risiko für Geflügelpest gestiegen

Hintergrund der Stallpflicht - die in ausgewiesenen Risikogebieten in ganz Bayern gilt - ist laut Landratsamt eine neue Risikobewertung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Diese komme zu dem Schluss, dass insbesondere für Geflügelhaltungen im Umkreis der größeren Flüsse und stehenden Gewässer ein besonders hohes Risiko für eine Infektion des Tierbestands durch Wasservögel bestehe. Seit Mitte November 2020 wurde die Geflügelpest in Bayern mittlerweile bei insgesamt 23 Wildvögeln und in drei Hausgeflügelbeständen nachgewiesen.