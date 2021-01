Geflügelpest in Pottenstein amtlich bestätigt - Hühner gekeult

Bislang hat die Geflügelpest in Bayern Wasservögel befallen. Nach den Wildvögeln ist erstmals im Freistaat auch Hausgeflügel von der Tierseuche betroffen. Es handelt sich um einen Stall mit 20 Hühnern in Pottenstein. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat den Fall amtlich bestätigt, teilte das Umweltministerium am Samstag mit. Die Hühner wurden bereits am Donnerstag gekeult.

Nach Ausbruch der Geflügelpest alle Hühner gekeult

Das Landratsamt Bayreuth hat den Betrieb gesperrt und eine Stallpflicht vor Ort angeordnet. So müssen Schutzkleidung getragen und Ställe gereinigt und desinfiziert werden. Der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel ist zu verhindern. Der Nachbarlandkreis Forchheim hat entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Vor allem Wildvögel von der Geflügelpest befallen

In Bayern sind nach Angaben des Umweltministeriums vier Fälle von mit der Geflügelpest befallenen Wildvögeln nachgewiesen, und zwar in den oberbayerischen Landkreisen Starnberg und Landsberg am Lech, im Kreis Passau in Niederbayern und im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Deutschlandweit wurden mehr als 600 Fälle amtlich festgestellt.

Geflügelpest für Menschen ungefährlich

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, gilt für den Menschen als ungefährlich. Tot aufgefundene Vögel sollen dennoch nicht angefasst und den Behörden gemeldet werden.