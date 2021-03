Geflügelpest in Neudrossenfeld: Sperrbezirk errichtet

In einem privaten Geflügelzuchtbetrieb in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach ist ein Fall von Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, festgestellt worden. Wie das Landratsamt Kulmbach mitteilte, habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei mehreren plötzlich verendeten Enten und Gänsen das Virus vom Typ H5N8 nachweisen können.

Geflügelpest: Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet errichtet

Die noch lebenden vier Tiere der betroffenen Geflügelhaltung seien gemäß den Vorschriften der bundesweit gültigen Geflügelpest-Verordnung getötet und fachgerecht entsorgt worden. Um eine Ausbreitung auf weitere Nutz- oder Haustierbestände zu verhindern, wurde um den betroffenen Betrieb ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern festgelegt. Ab sofort muss Geflügel im Stall bleiben. So soll der Kontakt von Wildvögeln mit Haus- und Nutzgeflügel vermieden und eine Einschleppung der Seuche in weitere Geflügelhaltungen verhindert werden.

Fleisch und Eier dürfen weder rein noch raus

In den Sperrbezirk fallen etwa 90 Geflügelhaltungen, die in den kommenden Tagen vom Veterinäramt kontrolliert werden. Geflügel, Eier und Geflügelfleischprodukte dürfen weder aus den, noch in die betroffenen Betriebe gebracht werden.

In das Beobachtungsgebiet fallen rund 320 Geflügelhaltungen in den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth, die per Post angeschrieben werden.

Vogelgrippe auch in Bamberg, Pottenstein und Bayreuth

Vergangenen Mittwoch war die Geflügelpest in einem Betrieb in Stegaurach im Landkreis Bamberg ausgebrochen. Auch in Pottenstein im Landkreis Bayreuth sowie am Röhrensee in der Stadt Bayreuth waren zuvor bereits Fälle von Geflügelpest amtlich bestätigt worden. Wie in Oberfranken breitet sich derzeit auch in Mittelfranken die Geflügelpest immer weiter aus. Auch in fast ganz Unterfranken herrscht derzeit wegen der Geflügelpest Stallpflicht.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden.