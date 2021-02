Geflügelpest breitet sich in Bayern aus

Für Hühner und Puten endet die Geflügelpest, eine gefährliche Variante der Vogelgrippe, in den meisten Fällen tödlich. Derzeit breitet sich die Tierseuche in immer mehr Regionen Bayerns aus.

Strenge Hygienevorschriften für Geflügelhalter

Die Landratsämter Bamberg, Bayreuth, Dingolfing-Landau, Neustadt an der Waldnaab und Straubing-Bogen sehen ein erhöhtes Risiko der Virus-Ausbreitung und erließen am Montag Allgemeinverfügungen. Diese beinhalten unter anderem strenge Hygienevorschriften sowie ein Fütterungsverbot für Wildvögel. Im Landkreis Bayreuth gibt es eine Stallpflicht.

Wie das Landratsamts Straubing-Bogen am Montag mitteilt, müssen demnach Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen und Ställe besonders gereinigt oder desinfiziert werden. Mitarbeitende dürfen Geflügelställe nur in Einwegschutzkleidung betreten. Diese muss danach entsorgt werden, so die Verordnung. Ausstellungen, Märkte und Geflügelschauen sind zudem im Landkreis Straubing-Bogen verboten.

Gefahr der Übertragung durch Wildvögel

Der Landkreis reagiert damit auf einen Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Passau. In der Pressemeldung heißt es, dass es "aufgrund der unwesentlichen Entfernung durchaus eine nicht unbedeutende Gefahr der Übertragung auf hier ansässige Wildvögel" gibt. Genannt werden die Hauptzugrouten der Vögel und die Donau, die beide Landkreise verbindet. Wasservögel wie Kraniche oder Graugänse würden sich an dem Fluss orientieren und die Krankheit einschleppen können, so die Befürchtung des Landratsamtes.

Vogelgrippe bei Hühnerhalter in Pottenstein

Die Tierseuche hatte sich zuletzt in mehreren bayerischen Orten ausgebreitet. Zuletzt gab es neben Passau auch Fälle in den Landkreisen Starnberg, Bayreuth und Haßberge. Nachdem bei Hühnern eines privaten Halters in Pottenstein (Lkr. Bayreuth) die Vogelgrippe nachgewiesen worden war, sind am Wochenende die Tiere von 77 Geflügelhaltern im Umkreis überprüft worden. Dabei wurde kein weiterer Infektionsfall festgestellt, sagt Iris Fuchs, Leiterin der Veterinärabteilung im Landratsamt Bayreuth im Gespräch mit Bayern 1.

Es war das erste Mal, dass die Tierseuche einen Hausgeflügelbestand in Bayern befallen hat. Es handelt sich um einen Stall mit 20 Hühnern. Diese wurden noch am Donnerstag nach der amtlichen Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut gekeult.

Alle Geflügelhaltungen müssen Veterinäramt gemeldet werden

Das Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass alle Geflügelhaltungen, beim zuständigen Veterinäramt zu melden sind. Dazu zählt jeder der Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse auch hobbymäßig aufzieht oder hält. Außerdem sollen vermehrte Todesfälle im Hausgeflügelbestand und bei Wildvögeln (v.a. Wassergeflügel, Greifvögel) beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Die Infektionskrankheit kommt vor allem bei Wasservögeln vor, für Menschen gilt sie als ungefährlich. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet - teilweise bis zu 100 Prozent.

Geflügelpest ist anzeigepflichtige Tierseuche

Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft. Erkrankte Tiere leiden an stumpfem, gesträubtem Federkleid und wirken teilnahmslos. Sie verweigern Futter und Wasser, haben Atemnot, Niesen und können Wassereinlagerungen am Kopf und blaurote Verfärbungen an Kopfanhängen und Füßen aufweisen.