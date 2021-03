Geflügelpest im Tierpark Sommerhausen aufgetreten

Für den Tierpark Sommerhausen ist es ein weiterer Rückschlag in einer schwierigen Zeit. Nach Sturmschäden und Corona-Krise hat die Einrichtung der Mainfränkischen Werkstätten jetzt auch noch mit der Geflügelpest zu kämpfen. "Das trifft uns hart", sagte Tierparkleiter Harald Grünewald dazu dem BR. "Wir bleiben vor nichts verschont!"

Tote Gans war an der Geflügelpest verendet

Laut Grünewald werden sämtliche Vögel im Tierpark wegen der in der Region grassierenden Geflügelpest schon seit rund drei Wochen im Stall gehalten. Eine Gruppe von Wasservögeln war in einem Ziegenstall untergebracht. Eine der Gänse wurde am Freitag tot aufgefunden. Die Laboruntersuchung bestätigte dann am Wochenende den Verdacht auf Geflügelpest. Zehn weitere Gänse und ein Schwan aus dem selben Stall mussten daraufhin vom Veterinäramt getötet werden.

Große Reinigungsaktion im Tierpark

Aktuell läuft im Tierpark eine große Reinigungsaktion. Der betroffene Stall muss gründlich desinfiziert werden. Weiteres Geflügel im Tierpark ist von der Seuche nicht betroffen und wurde laut Harald Grünewald negativ getestet. Wie das tödliche Virus in den Bestand gelangen konnte, ist unklar. Vielleicht wurde es durch Wildenten eingetragen, meint der Tierparkleiter. Möglicherweise war die kranke Gans auch bereits vor der Stallpflicht infiziert.

Öffnungstermin noch unsicher

Eigentlich hätte der Tierpark Sommerhausen am 22. März wieder seine Pforten für Besucher öffnen sollen. Nun steht aber erst einmal die Abnahme durch das Staatliche Veterinäramt an. Dann wird sich zeigen, ob für den Tierpark weitere Auflagen verhängt werden.