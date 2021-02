Geflügelpest im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nachgewiesen

Die Geflügelpest hat den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erreicht. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamts am Samstag mit. Das Virus vom Subtyp H5N8 sei bereits am 6. Februar 2021 bei einer mit auffälligen Symptomen verendeten Graugans nachgewiesen worden, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte.

Stallpflicht für Hausgeflügel

Um eine Ausbreitung des Geflügelpestvirus zu verhindern, muss Hausgeflügel ab Sonntag, den 14. Februar 2021 in Ställen gehalten werden. Das gilt sowohl für alle privaten als auch gewerblichen Tierhalter. Außerdem müssen ab sofort auch kleinere Betriebe mit weniger als 100 Tieren die Anzahl verendeter Tiere und die Anzahl gelegter Eier dokumentieren. Diese Maßnahme soll dabei helfen, die Geflügelpest frühzeitig zu entdecken. Eine Stallpflicht gilt laut Bayerischem Bauernverband bereits in den Landkreisen Starnberg, Passau, Rottal-Inn, Landsberg am Lech und Haßberge.

Für Menschen wohl ungefährlich

Eine Übertragung des Geflügelpesterregers vom Typ H5N8 auf den Menschen konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Der Erreger gilt daher nach jetzigen Erkenntnissen für den Menschen als ungefährlich.