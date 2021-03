Geflügelpest im Landkreis Bayreuth: Sperrbezirk aufgehoben

Ende Januar wurde bei einem Tier in Pottenstein im Landkreis Bayreuth die Vogelgrippe nachgewiesen. Das Besondere daran: Bei dem Fall handelte es sich um die erste Tierseuche in einem Hausgeflügelbestand in Bayern. Nun wurden die Maßnahmen in dem betroffenen Gebiet zumindest teilweise wieder gelockert.

Nach Vogelgrippe in Pottenstein: Sperrbezirk aufgehoben

Nach Angaben des Landratsamts ist der aufgrund eines Geflügelpest-Ausbruchs ausgerufene Sperrbezirk rund um Pottenstein nun aufgehoben. Damit dürfen auch Eier aus der Region wieder verkauft und abgegeben werden. Weil sich die Geflügelpest in Bayern aber weiter ausbreitet, bleibt die Aufstallpflicht in Stadt und Landkreis Bayreuth bestehen.

Geflügel muss vor Wildvögeln geschützt werden

Wird Geflügel im Außenbereich gehalten, muss es weiterhin durch einen engmaschigen Zaun und eine Abdeckplane vor einem Kontakt mit Wildvögeln und deren Kot geschützt werden. Beim Betreten des Geheges müssen zudem saubere Schuhe sowie Schutzkleidung getragen werden. Auch das Futter darf für Wildvögel nicht erreichbar sein. Getränkt werden dürfen die Tiere ausschließlich mit Leitungswasser.

Nach den Vorfällen im Landkreis war die Vogelgrippe zuletzt auch in der Stadt Bayreuth nachgewiesen worden.