Geflügelpest bei Wildvögeln im Kreis Tirschenreuth nachgewiesen

Bei zwei toten Wildvögeln in Birkhof an der Haidenaab, einem Ortsteil von Kastl im Landkreis Tirschenreuth, ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Laut Landratsamt sind ein Schwan und einen Silberreiher betroffen. Um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern, hat das Landratsamt per Allgemeinverfügung Schutzmaßnahmen angeordnet.

Sie gelten in einem Streifen von 500 Metern auf beiden Seiten entlang der Haidenaab. Zu den Maßnahmen zählt unter anderem eine Stallpflicht für Geflügel aus gewerblichen und privaten Haltungen.

Auch der Nachbarlandkreis reagiert

Darüber hinaus will auch das Landratsamt des Kreises Neustadt an der Waldnaab eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich auf den Bereich flussabwärts der Haidenaab bezieht. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamts auf BR-Anfrage.

Tote Vögel nicht berühren

Generell sollten tote Wildvögel nicht berührt oder bewegt werden, so das Landratsamt Tirschenreuth in seiner Mitteilung.

Im Fall von mehreren tot aufgefundenen Vögeln an einem Ort wird darum gebeten, das Veterinäramt zu kontaktieren. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten waren in Bayern immer wieder Fälle von Geflügelpest bekannt geworden, in der Oberpfalz ist auch der Landkreis Cham betroffen.