Geflügelpest: Bayreuth ordnet verschärfte Schutzmaßnahmen an

Weil sich die Geflügelpest in Europa und Deutschland immer weiter ausbreitet, hat die Stadt Bayreuth eine Allgemeinverfügung mit verschärften Schutzmaßnahmen erlassen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Verschärfte Schutzmaßnahmen wegen Geflügelpest

Diese Verfügung sieht unter anderem das Verbot von Geflügel-Ausstellungen und ein allgemeines Fütterungsverbot für Wildvögel vor. Außerdem müssen Halterinnen und Halter von Geflügel bis einschließlich 1.000 Tieren weitere, verschärfte Schutzmaßnahmen befolgen, wie Schutzkleidung, konsequente Reinigung und Desinfektion der Ställe sowie eine Sicherung dieser gegen unbefugtes Betreten.

Geflügelpest: Fälle bei Wildvögeln und Geflügelbeständen

Durch diese weitergehenden tierseuchenrechtlichen Maßnahmen soll das Risiko einer Einschleppung des Erregers in Nutz- und Hygienegeflügelbestände minimiert werden. Seit Mitte Oktober habe es in Deutschland vermehrt auftretende Fälle gegeben, nicht nur bei Wildvögeln, sondern auch bei gehaltenen Vögeln und in Geflügelbeständen.