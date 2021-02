Geflügelpest-Ausbruch in Treuchtlinger Betrieb

Wie eine Sprecherin des Landratsamts Weißenburg-Gunzenhausen mitteilt, konnte ein Fall des auch Vogelgrippe genannten Virus in dem Betrieb in Treuchtlingen durch das Friedrich-Loeffler-Institut nachgewiesen werden. Bei dem Virus handele es sich um den Typ H5N8. Alle Tiere wurden nach den Vorschriften der bundesweit gültigen Geflügelpest-Verordnung noch am Dienstag (9.2.) getötet, so die Sprecherin weiter.

Sperrbezirk eingerichtet

Um eine Ausbreitung der Geflügelpest auf weitere Nutz- und Haustierbestände zu verhindern, wurden ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet rund um den betroffenen Betrieb festgelegt. Für lebendes Geflügel, Eier und Geflügelfleischprodukte gelten in und aus diesen Gebieten sogenannte Verbringungsverbote, dass heißt, die Tiere und Produkte dürfen nicht wegtransportiert werden.

Der Sperrbezirk umfasst das Stadtgebiet von Treuchtligen sowie weitere Teile des Gemeindegebietes der Stadt Treuchtlingen, Teile der Gemeinden Alesheim, Markt Berolzheim sowie Teile des Gemeindegebietes der Stadt Weißenburg.

Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich noch darüber hinaus, zudem auch auf den Landkreis Donau-Ries mit dem Ortsteil Zwerchstraß der Gemeinde Wolferstadt.