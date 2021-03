Geflügelpest: Aufstallungspflicht im gesamten Landkreis Cham

Aufstallungspflicht für Hausgeflügel ist jetzt im gesamten Landkreis Cham angeordnet worden. Nachdem die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - bei weiteren Wildvögeln nachgewiesen wurde, reagierte das Landratsamt Cham am Mittwoch mit dieser Maßnahme.

Infizierter Vogel auch außerhalb der bisher betroffenen Gebiete

Bei mehreren verendeten Graugänsen wurde demnach vom Friedrich-Loeffler-Institut ebenfalls das Geflügelpest-Virus vom Typ H5N8 nachgewiesen. In einem Fall auch außerhalb der bisher bestehenden Gebiete mit Aufstallungspflicht. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Geflügelpest und insbesondere zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel wird deshalb im gesamten Landkreis Cham eine Aufstallungspflicht für Hausgeflügel angeordnet. Das Landratsamt Cham hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, diese ist im Amtsblatt des Landkreises Cham auf der Homepage des Landratsamtes veröffentlicht. Sie gilt sowohl für gewerbsmäßige Geflügelhalter als auch für Hobbyzüchter und Privatpersonen, die Geflügel halten.

Appell an alle Geflügelhalter

Alle Geflügelhalter werden nochmals gebeten, weiterhin die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen sei in Deutschland bislang nicht bekannt geworden, hieß es. Enger Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel sollte aber vermieden und tot aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden, so das Landratsamt. Werden mehrere Vögel an einem Ort tot aufgefunden, wird um eine entsprechende Information des Veterinäramtes gebeten.