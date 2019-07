23.07.2019, 16:47 Uhr

Geflüchteter Straftäter aus Nürnberg gefasst

Die Flucht eines Straftäters aus Nürnberg ist beendet: Polizisten konnten den 54-Jährigen in Frankfurt am Main festnehmen. Der Mann war am vergangenen Sonntag aus einer Betreuungseinrichtung geflohen.