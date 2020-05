Geflüchteter stirbt an Corona: Abgeordnete fordert Aufklärung

Die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (Grüne) fordert in einem offenen Brief an die Regierung von Oberbayern Aufklärung. Anfang April ist ein Geflüchteter aus Afghanistan gestorben - wohl an einer Corona-Erkrankung. Demirel schreibt in ihrem Brief, sie habe Hinweise darauf, dass sich der Gesundheitszustand des Mannes bereits am 6. April stark verschlechtert habe. Trotzdem habe er in der Gemeinschaftsunterkunft in München-Giesing bleiben müssen. Ins Krankenhaus soll er erst am 10. April gebracht worden sein, wo er nach zwei Wochen verstorben sei, so Demirel weiter.

Demirel: Corona-Infizierter hatte trotz Erkrankung einen Zimmernachbarn

Außerdem fordert die Grüne Landtagsabgeordnete Maßnahmen in den Unterkünften, die eine Betreuung der Geflüchteten ermöglicht und gleichzeitig Schutz vor einer Corona-Infektion bieten. So habe sie Hinweise darauf, dass der später Verstorbene trotz seiner Erkrankung einen Zimmernachbarn gehabt habe. Demirel fordert deswegen unter anderem eine Entzerrung der Zimmerbelegung, eine gesonderte Unterbringung von Risikogruppen und eine ausreichende Ausstattung mit Masken.

Regierung von Oberbayern weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bedauert die Regierung von Oberbayern den Tod des Mannes. In der schriftlichen Stellungnahme weist sie aber die Vorwürfe einer mangelhaften Versorgung zurück. So sei das Ergebnis des Corona-Tests erst am Tag der Einlieferung ins Krankenhaus, also am 10. April bekannt gewesen. Davor hätten sich Mitarbeiter der Unterkunft wiederholt über das Befinden des aus Afghanistan Geflüchteten erkundigt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst, den ein Mitbewohner am 7. April gerufen habe, soll der Erkrankte selbst abgelehnt haben, schreibt die Regierung von Oberbayern.

Sozialbetreuung laut Regierung weiter gewährleistet

Zudem weist die Behörde Vorwürfe über mangelnden Infektionsschutz oder fehlende Betreuung zurück. So verlege man in enger Abstimmung mit den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern bei Vorliegen etwaiger positiver Testergebnisse die infizierten Personen schnellstmöglich in eine eigens für diese Zwecke vorgehaltene Unterkunft. Zudem gleiche die Regierung von Oberbayern die wegen der Corona-Pandemie verringerte Sozialbetreuung von Seiten der Wohlfahrtsverbände mit eigenen Mitarbeitern bzw. Dienstleistern aus, heißt es in der Stellungnahme.