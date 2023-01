Geflüchtete: Unterbringung als Schlüssel zu Integration

Jana aus Cherson ist erst seit wenigen Tagen in der Aufnahmeeinrichtung in Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Ukrainerin sitzt am Küchentisch, die schwarzen Haare zu einem dicken Zopf geflochten. Die Angst um ihren volljährigen Sohn, den sie in der Ukraine zurücklassen musste, ist immer da. Aber sie hat auch Pläne, für ihr neues Leben in Bayern. Sie möchte einen Sprachkurs machen, Arbeit suchen – sich integrieren.

Willkommenskultur oder "Schleich-di-Kultur"?

Zu Integrationsmöglichkeiten forscht Kulturgeograph Tobias Weidinger von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zusammen mit Kollegen hat er eine 274 Seiten lange Studie darüber gemacht, wie Geflüchtete auf das Leben im ländlichen Raum blicken. Unter anderem waren die Forscher in den Landkreisen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Regen unterwegs. Die Erfahrungen seien ganz unterschiedlich gewesen, sagt Weidinger.

In einigen Kommunen habe es eine Art Willkommenskultur gegeben. Dort hätten Bürgermeister und Bevölkerung den Geflüchteten sehr positiv gegenübergestanden. In anderen Kommunen herrsche eher "so eine Art Schleich-Di-Kultur" vor, "wo es eher schwieriger ist, für die Geflüchteten da vor Ort anzukommen", erklärt Tobias Weidinger.

Unterbringung als Schlüssel zur Integration

Die Forscher untersuchten auch, wie die Unterbringung gestaltet werden sollte, um das Ankommen der Migranten zu erleichtern. Eine Erkenntnis: Die Unterkunft sollte eine gute Internetverbindung und Handyempfang haben. Dies erleichtere zum einen den Kontakt mit Familienangehörigen, sei aber auch Bedingung beispielsweise für Onlinesprachkurse. Und der Abbau von Sprachbarrieren wiederum könne das Miteinander zwischen Geflüchteten und Einheimischen erleichtern.

Die Internet- und Handy-Verbindung sei aber in vielen Unterkünften schwierig, so Tobias Weidinger. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagt dagegen, in beinahe allen staatlichen und den meisten kommunalen Unterkünften sei Internet mittlerweile realisierbar.

Mobilität der Geflüchteten verbessern

Ein weiterer Punkt, der die Integration hemmt: Die Geflüchteten haben oft kein Auto, sind also auf eine zentrale oder gut angebundene Unterbringung angewiesen. Deswegen sei es gut, Beratungsangebote und Ähnliches direkt in abgelegenen Unterkünften zu schaffen, so Weidinger. Damit die Menschen nicht so mobil sein müssen. Der Wissenschaftler hält es für wichtig, trotzdem die Mobilität der Menschen dort zu verbessern, zum Beispiel durch eine bessere Verkehrsanbindung der Unterkünfte.

Migranten: Städter in die Stadt, Landbewohner aufs Land?

Ein weiterer Vorschlag: Der Unterbringungs-Ort sollte zur Herkunft und den Fähigkeiten der Geflüchteten passen. Damit diese Menschen nicht gleich wieder umziehen, sobald sie können. Denn das ist auch für Einheimische, die bei der Integration helfen wollen, frustrierend.

Ein Beispiel: Ein Landarbeiter aus Afghanistan würde auch gut in den ländlichen Raum passen, er kann dort Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb finden. Bei solchen Menschen müsse man dann etwas Werbung für den ländlichen Raum machen, erklären, welche Chancen er für sie bietet, meint Weidinger.

Stadt oder Land: per Fragebogen zum Wohnort

Das alles könnte man aus Tobias Weidingers Sicht gleich nach Ankunft zum Beispiel mit Hilfe eines Fragebogens klären – damit die Menschen sofort an den für sie passenden Ort kommen. In dem Fragebogen könnten bisherige Arbeitserfahrungen und Wohnorte und auch Wünsche der Geflüchteten selbst abgefragt werden.

Aus Sicht des bayerischen Innenministers ist die Idee momentan schwer umzusetzen – weil derzeit so viele Menschen ankommen. Wenn die Menschen eine Weile hier sind, könne man so etwas aber auch bei der weiteren Verteilung berücksichtigen, so Herrmann.

Wenn sonst kein Platz ist: Zelte als Notunterkunft

Allein im Landkreis Fürstenfeldbruck leben momentan nach Angaben des Landratsamts rund 4.000 Geflüchtete. Es kommen weiterhin Menschen an, nicht nur aus der Ukraine. Wohnungen seien hier im Landkreis schwer zu finden, leerstehende Bürogebäude seien größtenteils schon zu Unterkünften umgewandelt worden, sagt Landrat Thomas Karmasin (CSU). Der Landkreis stoße an seine Grenzen, man spreche über Hallen und Zelte als Unterbringungsmöglichkeiten.

Karmasin fordert Hilfe vom Bund

Ein solches Zelt steht in Maisach schon, neben Containerunterkünften. Noch ist es leer, aber bald werden auch hier Flüchtlinge einziehen. Schulturnhallen will der Landrat nicht mehr als Notfall-Unterkünfte nutzen.

Thomas Karmasin ist auch Präsident des Bayerischen Landkreistags, er sieht den Bund in der Pflicht. "Es müssten Bundesliegenschaften zur Verfügung gestellt werden in großem Umfang, Kasernen oder Ähnliches", so Karmasin. "Und dann werden wir früher oder später auch um die Diskussion nicht herumkommen, wie viele Menschen wir weiter ins Land lassen wollen, bei aller Hilfsbereitschaft."

Die CSU fordert insgesamt eine Obergrenze für Flüchtlinge. Die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft dürfe nicht überfordert werden, so eine der Begründungen.