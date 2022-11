Geflüchtete Ukrainerin unterrichtet Deutsch an Nürnberger Schule

Viktoriia Khennes aus Kiew hat seit September eine Stelle als Lehrerin an der Konrad-Groß Grund- und Mittelschule in Nürnberg. Sie gibt ukrainischen Kinder zwischen neun und 15 Jahren Deutschunterricht. Dass sie so gut Deutsch spricht, ist der große Vorteil der 42-Jährigen, die drei Brückenklassen mit ukrainischen Kindern unterrichtet. "Ich habe die Sprache vor über 20 Jahren gelernt, hier in Deutschland und dann bin ich zurück in die Ukraine und danach hatte ich eigentlich die ganze Zeit rein deutsche Arbeitgeber", erzählt die zweifache Mutter. Sie habe in der Visa-Stelle der Deutschen Botschaft in Kiew gearbeitet und in der Niederlassung einer großen deutschen Anwaltskanzlei.

Nürnberger Schulamt vermittelt Willkommensklasse

Im April floh Viktoriia Khennes mit ihren neun und elf Jahre alten Kindern nach Nürnberg. Nürnberg deshalb, weil der Vater ihrer Freundin Olga, mit der sie aus Kiew flüchtete, seit mehr als zwanzig Jahren hier lebt. Ihren ersten Job bekam sie schon kurze Zeit später, als sie ihre beiden Kinder im Nürnberger Schulamt anmeldete. Im Rahmen des Gesprächs wurde sie gefragt, ob sie geflüchteten ukrainischen Kindern Deutsch beibringen könnte.

"Zuerst war das eine Willkommensklasse im Sommer noch. Das hatte ich nur als Minijob gemacht, zwei Tage die Woche und jetzt dann halt Vollzeit oder fast Vollzeit in der Brückenklasse", sagt sie. Viktoriia Khennes hat für die Konrad-Groß Grund- und Mittelschule einen einjährigen Arbeitsvertrag bekommen.

BA: bundesweit mehr als 50.000 ukrainische Geflüchtete in regulären Jobs

Viktoriia Khennes ist in Deutschland eine von 52.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die - nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit - einen sozialversicherungspflichtigen Job gefunden haben. Weitere 17.000 arbeiten in Minijobs. Die Beschäftigungszahlen dürften weiter steigen, denn viele, die gerade noch in Sprachkursen sitzen, sind Anfang kommenden Jahres fertig. Dann dürfte ein ganzer Schwung ukrainischer Deutschkurs-Absolventen beim Jobcenter Arbeit suchen.

Zusätzliche Belastung für Jobcenter

Gerade sei man noch mit einem Berg ukrainischer Anträge auf Grundsicherung beschäftigt, sagt die Geschäftsführerin des Jobcenters Nürnberg Stadt, Renata Häublein. Gemeldet seien im Moment rund 5.000 Personen aus der Ukraine, Erwachsene und Kinder. Seit Juni sind die Jobcenter auch für deren Leistungsbezug zuständig. Im Jobcenter Nürnberg Stadt käme das vorhandene Personal deshalb an die Belastungsgrenze, so Häublein weiter.

Dinge, die nicht so wichtig seien, müssten zurückgestellt werden, etwa statistische Auswertungen. Um zusätzliche Aufgaben dauerhaft bewältigen zu können, müsse auch das Personal entsprechend aufgestockt werden, betont Häublein, denn im Frühjahr werde es dann tatsächlich eher einen Schwenk in Richtung vermittlerische Aktivität geben, wenn der erste Schwung an Absolventen aus den Deutschkursen komme.

Noch gebe es wenige ukrainische Geflüchtete, die so gut Deutsch sprechen, dass sie – wie Viktoriia Khennes – direkt auf dem Markt eine Beschäftigung finden, obwohl sie häufig hochqualifiziert sind.

Ukrainische Deutschlehrerin: ein Gewinn für die Schule

Im Team der Nürnberger Konrad-Groß Grund- und Mittelschule sei Viktoriia Khennes schon jetzt nicht mehr wegzudenken, sagt Schulleiter Roland Tischler und weiter, "dass die Frau Khennes uns in allen drei Klassen unterstützt und zwar nicht nur unterrichtlich für Deutsch als Zweitsprache, sondern auch beim Dolmetschen oder bei der Elternarbeit – wenn Elternkontakte sind – oder bei Fragen zum ukrainischen Schulsystem, ist für uns natürlich ein absoluter Gewinn."

"Es ist unsere gemeinsame Geschichte"

Viktoriia Khennes, die zuletzt an der Uni in Kiew ihren Bachelor in Psychologie gemacht hat, ist die Zusammenarbeit mit den geflüchteten Kindern schneller ans Herz gewachsen, als sie dachte.

"Ich muss sagen, es macht mir Spaß". Obwohl sie ja eigentlich keine Lehrerin sei, fühle sie sich den Kindern gegenüber verpflichtet. "Es ist unsere gemeinsame Geschichte jetzt", sagt sie mit Tränen in den Augen. Sie kann auch die Zerrissenheit der ukrainischen Schulkinder gut nachempfinden. Die Kinder verstünden nicht, ob sie sich jetzt wirklich so viel Mühe geben sollen, die Sprache zu lernen, sagt Khennes, oder ob sie in ein paar Monaten nach Hause gehen.

Es sei "supertoll", dass sie hier neue Freunde finden. Auch die Hobbykurse, die die Schule anbiete, würden ihnen viel bringen, sagt die 42-jährige, selbst Mutter von zwei Kindern.

"Also die haben sich jetzt wirklich sehr, sehr beruhigt. Normal ist es nicht geworden, die fragen sich schon auch wie es weitergeht, aber es ist fast ein normales Leben, und sie lächeln!"