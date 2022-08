Geflüchtete Kinder aus der Ukraine im Tiergarten Nürnberg

Die Miniköche aus Hersbruck: Sie lernen nicht nur etwas übers Kochen, Gastronomie und Ernährung an sich, sie machen auch immer wieder durch besondere Aktionen von sich reden. So stellten die Kinder in der Vergangenheit schon unterschiedlichste Weltrekorde auf, vom meisterhaften Spätzlehobeln bis hin zur Produktion von einer Tonne Schupfnudeln in weniger als einer Stunde.

Hersbrucker Miniköche laden ukrainische Kinder ein

Das alles soll den kleinen Köchen – die jüngsten sind neun Jahre jung – in erster Linie Spaß machen, geschieht aber auch vor einem sozialen Hintergrund. Geld, das die Hersbrucker Miniköche mit Kochveranstaltungen und Co. einnehmen, geht regelmäßig an gute Zwecke. Kooperationen mit Sponsoren ermöglichen zudem besondere Events, wie am Mittwoch im Tiergarten Nürnberg. Dorthin luden die Miniköche nämlich junge ukrainische Mütter mit ihren Kindern ein, die nach ihrer Flucht in Hersbruck leben.

Besuch im Nürnberger Tiergarten: Ein Stück Normalität

Verantwortlich für die Hersbrucker Miniköche ist der ortsansässige Gastronom Peter Bauer. Er steckt viel Zeit und Herzblut in das Projekt, gerade auch in Unternehmungen wie den Ausflug in den Tiergarten. "Es ist einfach schön, wenn man Kinderaugen strahlen sehen kann. Kinder sind unsere Zukunft, wie man so schön sagt. Und deshalb ist es das alles wert", sagt Bauer, der in seiner Rolle voll aufgeht.