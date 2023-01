Geflüchtete in Unterfranken: Unterbringungsmöglichkeiten fehlen

Noch immer herrscht Krieg in der Ukraine. Noch immer fliehen vor allem alte Menschen, Frauen und Kinder aus dem osteuropäischen Land. Die Landratsämter in Miltenberg und Würzburg schlagen nun Alarm: Sie sehen aktuell keine Möglichkeit, weitere Geflüchtete aufzunehmen. Die Landräte Thomas Eberth (CSU) und Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen) wenden sich nun hilfesuchend an die Bevölkerung und die Bundesregierung.

Kapazitäten im Landkreis Würzburg sind überschritten

"Uns fehlt schlicht und einfach der Wohnraum, um weitere Geflüchtete aufnehmen zu können", äußerte sich Landrat Thomas Eberth am Mittwoch. "Jetzt haben wir unsere Kapazitätsgrenzen der Unterbringungsmöglichkeiten aber überschritten und ohne Handeln der Bundesregierung oder Unterstützung der Bevölkerung können wir nicht mehr", fuhr er fort.

Die Erstanlaufstelle in Rottendorf ist dem Landratsamt zufolge voll besetzt. Ausweichmöglichkeiten in dezentrale Unterkünfte wie aufgegebene Pensionen oder Gasthöfe, die durch das Landratsamt angemietet wurden, bestehen aktuell nicht.

Fieberhafte Suche nach passenden Gebäuden für Geflüchtete

Laut Fabian Hollmann, Geschäftsbereichsleiter Arbeit und Soziale Angelegenheiten verfügt der Landkreis nicht über weitere Gebäude, die angemietet werden könnten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts suchen nun nach leerstehenden Büroräumen, Logistikhallen, Gewerbehallen oder weiteren Alternativen. Auch die Anmietung eines Hotelschiffes, wie es in Regensburg ab Februar geschehen soll, ist denkbar.

Der Landrat appelliert auch an private Vermieter, ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. "Jede Lösung, die für einen geeigneten Wohnraum sorgt, muss angedacht und offen besprochen werden. Wir sind alle in der Pflicht", sagte Eberth. Der Landrat dankte ausdrücklich Bürgerinnen und Bürgern, die seit dem 24. Februar 2022 Ukraine-Geflüchtete aufgenommen und versorgt haben.

Landrat von Miltenberg: "Wir sind am Ende der Leistungsfähigkeit"

"Wir sind am Ende der Leistungsfähigkeit, es geht nicht mehr!" Diese drastischen Worte fand der Landrat von Miltenberg, Jens Marco Scherf, am Dienstag in einer Pressemitteilung angesichts der Neuaufnahme Geflüchteter aus Kriegsgebieten. Demnach hat sich Scherf bereits in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Grünen-Spitze im Bundestag gewandt: "Wir haben die Ressourcen nicht mehr, weder Wohnraum für Unterbringung noch bei der Versorgung, Betreuung und Integration der Menschen. So sind die Kommunen dauerhaft überfordert", warnt der Landrat.

Scherf forderte von der Bundesregierung Unterstützung an. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz erklärte er die Lage in seinem Landkreis. "Wir bitten Sie dringend um eine spürbar stärkere Steuerung und auch Begrenzung der durch die Kommunen aufzunehmenden flüchtenden Menschen", schrieb er. Es müsse dringend etwas passieren, fordert er. Sowohl der Bayerische Landkreistag als auch der Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags stünden da an seiner Seite.

Aus leerstehender Schule wird Notunterkunft

Mithilfe der Stadt Klingenberg und des Roten Kreuzes sei es dem Landkreis Miltenberg gelungen, in der leerstehenden alten Schule im Stadtteil Röllfeld eine Notunterkunft einzurichten, in der Ende des Monats die ersten 30 Geflüchteten einziehen sollen. Platz wäre für 60 Menschen, aber zunächst müsse sich alles erst einmal einspielen, bevor die nächsten Geflüchteten aus dem Ankerzentrum in Schweinfurt kommen.

Auch die Ankerzentren sind laut Scherf überlastet. Nach Angaben des Landrats fehlen im Kreis weitere dezentrale Unterkünfte, weshalb nun eine möglichst kurzfristige Notunterbringung erfolgen muss. Scherf favorisiert bei der Aufnahme solange wie möglich Lösungen wie in Röllfeld, das Sozialamt würde im Notfall aber auch leerstehende Gewerbeimmobilien anmieten. Erst als allerletztes Mittel wolle er wieder Schulturnhallen oder Stadthallen belegen, so wie im vergangenen Frühjahr.