Geflüchtete in Not: Wie eine Arztpraxis Ukrainern hilft

Mit nervösen Blicken betreten drei Frauen und ihre Kinder eine Hausarzt-Praxis in Berg im Landkreis Hof. Doch ihre Unsicherheit verschwindet schnell, ihre Gesichter entspannen sich. Denn Alina Khamaida, die medizinische Fachangestellte (MFA), hat bei einem schnellen Blick auf die Papiere sofort erkannt, dass neuen Patientinnen aus der Ukraine kommen und begrüßt sie auf Russisch. Khamaida kann sich problemlos mit ihnen verständigen, weil sie selbst aus Belarus stammt.

Damit ist die junge Frau eine wichtige Anlaufstelle für die Kriegsflüchtlinge. Sie schütten ihr Herz bei Khamaida aus, erzählen auch von dramatischen Fluchterlebnissen. Das geht nicht spurlos an der medizinischen Fachangestellten vorbei.

"Ich muss sagen, das nimmt mich schon mit. Ich muss auch weinen. Sie haben seelische Schmerzen." Alina Khamaida, MFA

Dreimal pro Woche gibt es Sprechstunden für Flüchtlinge

Um die Not der Flüchtlinge etwas zu lindern, hat das Team von Ärztin Franziska Häußinger innerhalb von 48 Stunden direkt neben ihrer Praxis leerstehende Räume, die die Gemeinde Berg kostenlos zur Verfügung stellt, hergerichtet. Alles ist auf Ukrainisch beschriftet. Dreimal die Woche gibt es diese spezielle Sprechstunde für Flüchtlinge.

Schätzungsweise 1.500 Menschen aus der Ukraine haben in Stadt und Landkreis Hof aktuell Zuflucht gefunden. Auch Patienten aus dem benachbarten Thüringen nutzen das neue Angebot. Sie kommen mit den gleichen Beschwerden wie auch die deutschen Patienten, sagt die Ärztin. Meist seien es Blutdruckprobleme oder leichte Harnwegsinfekte.

Notärzte können entlastet werden

Meist könne mit Standardmedikamenten geholfen werden – doch wenn die fehlen, könne es oft zu ernsthaften Beschwerden kommen. Bisher werde in solchen Fällen von den Flüchtlingen oder ihren deutschen Betreuern panisch der Notarzt gerufen. Der könne aber nur akute Hilfe leisten, Medikamente verschreiben dürfe der Notarzt nicht, sondern nur die niedergelassenen Ärzte, erklärt Franziska Häußinger. Deshalb könne die neue Ukraine-Sprechstunde das ohnehin angespannte Notarztsystem entlasten.

Nationalitäten spielen in der Praxis keine Rolle

Da hilft es auch, das sich neben Alina Khamaida aus Belarus auch der Arzt Evengij Gebert verständigen kann, er stammt aus Russland. Die Herkunftsländer der Praxismitarbeitenden spielen für die Flüchtlinge aus der Ukraine keine Rolle. "Die Menschen spüren ja, dass wir hier sind, um ihnen zu helfen", sagt Khamaida.

Für Behandlung ist Meldebescheinigung wichtig

Um die ganze Abrechnungsbürokratie rund um die Kriegsflüchtlinge kümmert sich Praxismanagerin Katharina Stöckl. Wichtig sei es, dass sich die Flüchtlinge direkt bei den Gemeinden melden.

"Mit der Meldebescheinigung bekommen wir den Behandlungsschein beim Landratsamt. Das ist quasi das Krankenversicherungskärtchen für die Flüchtlinge." Katharina Stöckl, Praxismanagerin

Die Praxismanagerin ist im Dauereinsatz, versucht mit unzähligen Behörden die unterschiedlichen Fragen zu klären – zum Beispiel, wenn es um den vorgeschriebenen Masernschutz für den Kita-Besuch geht, damit die ukrainischen Kinder so schnell wie möglich neue Freunde finden und sich integrieren. Oder wie man mit Patienten umgeht, die bereits in der Ukraine dreifach geimpft wurden – allerdings mit den russischen oder chinesischen Impfstoffen, die in Deutschland nicht anerkannt werden.

Praxispersonal meistert unterschiedliche Notlagen

Obwohl erst wenige Tage geöffnet, ging es in der Ukraine-Sprechstunde aber auch schon um lebensrettende Aktionen. Da war zum Beispiel ein Mädchen, das zu erblinden drohte, oder eine Brustkrebs-Patientin. "Vor ihrer Flucht hatte die Frau bereits zwei Chemotherapien. Jetzt braucht sie dringend den dritten Zyklus. Aber die Überweisung können wir in der Hausarzt-Praxis nicht ausstellen", erklärt Hausärztin Franziska Häußinger.

Auch in diesem Fall hängt Praxismanagerin Stöckl so lange am Telefon, bis sie die nötigen Termine bei Fachärzten hat. Alles zusätzlich zum herkömmlichen Betrieb in der Hausarzt-Praxis – und immer mit einem Lächeln:

"Das ist keine Leistung, mit der man Geld verdient. Aber wir spenden praktisch unsere Arbeitskraft – einfach anpacken und mithelfen." Katharina Stöckl, Praxismanagerin

In der Hausarztpraxis in Berg geht es nicht nur um medizinische Hilfe. Arzthelferin Alina Khamaida hat sich auch schon mit der Hotline des Arbeitsamts in Verbindung gesetzt. Damit wollte sie einer ukrainischen Patientin helfen, die Krankenschwester ist und in Deutschland nun Arbeit sucht. "Ich bin froh, ein bisschen helfen zu können", sagt Khamaida. Die Menschen aus der Ukraine danken es ihr mit einem glücklichen Lächeln.