Geflüchtete bei Kammerstein auf Lkw entdeckt

Überraschungsfund auf der Ladefläche: Am Samstagmorgen (27.11.2021) haben zwei Lkw-Fahrer auf dem Autohof an der A6 bei Kammerstein (Landkreis Roth) der Polizei vier blinde Passagiere gemeldet. Sie hatten diese auf der Ladefläche ihres Lastwagens entdeckt, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Eine Überprüfung habe ergeben, dass es sich um Geflüchtete aus Afghanistan handeln dürfte.

Unter der Plane eingereist

Die vier Personen, zwei Männer und zwei Jungen, hatten sich auf der Ladefläche des Lkw versteckt und waren wohl so nach Deutschland eingereist. Hier hatten sie dann die Plane des Aufliegers von innen aufgeschnitten und die beiden Lkw-Fahrer mit einem T-Shirt auf sich aufmerksam gemacht.

Geflüchtete aus Afghanistan

Bei der Überprüfung der vier Personen durch Beamte der Verkehrspolizei Feucht, gaben diese an, aus Afghanistan zu stammen und als Flüchtlinge eingereist zu sein. Sie sind inzwischen in entsprechende Aufnahmeeinrichtungen gebracht worden.