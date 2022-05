Ukrainische Geflüchtete in Gastfamilien: Kein Ende in Sicht

Keine Privatsphäre, Küche und Bad teilen und die steigenden Nebenkosten - für Gastfamilien und geflüchtete Ukrainer ist es auf Dauer eine unangenehme bis unerträgliche Situation. Die meisten Gastgeber leben schon alleine auf engstem Raum. So wie die Münchnerin Sanne Kurz. Ihre Familie ist zu fünft in einem kleinen Reihenhaus mit Au-pair-Mädchen. Seit drei Monaten lebt nun auch eine vierköpfige Familie aus der Ukraine bei ihnen. Sie war Anfang März aus Mykolajiw im Osten der Ukraine nach München geflüchtet.

Seit drei Monaten teilen sich neun Personen Bad und Küche

Dafür haben die Grünen-Landtagsabgeordnete Sanne Kurz und ihr Mann das Schlafzimmer geräumt und sind unter das Dach gezogen. Die Ukrainerin Tetiana lebt nun dort mit ihrem Mann und den beiden Kindern, zehn und 13 Jahre alt. Das kleine Zimmer ist ihr Rückzugsraum, hier machen Tochter Lali und Sohn Luka Hausaufgaben, hier schlafen sie alle gemeinsam. Die ukrainische Familie ist dankbar für die Gastfreundschaft von Sanne Kurz und ihrer Familie. Aber sie hat auch ein schlechtes Gewissen und möchte nicht zur Last fallen.

Vielen ist es unangenehm, Gastfreundschaft anzunehmen

Das deutsche Wort "Danke" hat Tetiana schnell gelernt. Immer wieder bedankt sie sich bei ihrer Gastfamilie. Sanne Kurz ist das schon fast unangenehm. Gleich zu Kriegsbeginn hatte die 47-Jährige eine andere sechsköpfige Familie aus der Ukraine aufgenommen. Die sind nach einer Woche schon wieder ausgezogen, weil es ihnen zu peinlich war, in einem fremden Haushalt wohnen zu müssen, erzählt Sanne Kurz kopfschüttelnd. Die ukrainische Mutter habe jeden Tag geputzt, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Dann sind sie in eine staatliche Unterkunft gezogen, der kleine Sohn wurde dort krank, musste ins Krankenhaus.

Ukrainer brauchen dringend eine Wohnung

Die Zeit drängt. Die Gastgeber-Familie braucht das Zimmer wieder, weil der erwachsende Sohn nach langer Zeit wieder nach Hause kommt. Sie suchen dringend eine Wohnung für die ukrainische Familie. In München ist das fast aussichtslos. Die Situation belastet alle. Sanne Kurz würde ihre Gäste nie vor die Tür setzen. "Das macht einen enormen Druck auf uns alle. Es ist einfach schwierig, wenn es keine Perspektive gibt." Die ukrainische Familie ist ihr ans Herz gewachsen. Sie hilft beim Ausfüllen von Formularen der bayerischen Behörden, hat eine Schule und einen Sportverein für die Kinder gesucht.

Hilfsangebote für Gastfamilien von der Diakonie

So wie der Gastfamilie Kurz und ihren ukrainischen Gästen geht es vielen, berichtet Sabine Bankauf von der Diakonie München und Oberbayern. Sie leitet das Freiwilligenzentrum "z'sam" in der Münchener Innenstadt. Die 41-Jährige stellt fest: Die Stimmung in den Gastfamilien ist gemischt, bei einigen läuft es noch gut, aber die Probleme nehmen auch zu. Die Diakonie hat deswegen Hilfsangebote aufgebaut. Neben dem Ukraine-Hilfetelefon im Auftrag der Stadt München gibt es nun auch regelmäßige Treffen von Gastfamilien, ukrainische Sprachkurse sowie Workshops zur ukrainischen Kultur und zu juristischen Fragen.

Rat der Expertin: Probleme offen ansprechen

Sabine Bankauf bestätigt: Allen gleich sei die Situation, mit der Ungewissheit zu leben, keine Perspektive zu haben. Ihr Rat: von Anfang an Regeln aufstellen, transparent sein, miteinander reden, gerade, wenn es Schwierigkeiten gibt. Die Stadt München sowie die anderen Städte und Kommunen in Bayern unterstützen die Hilfsangebote von Vereinen und Organisationen, soweit es geht.

Die Ukrainerin Tetiana und ihre Familie richten sich darauf ein, länger in Bayern zu bleiben. Die Kinder gehen hier jetzt zur Schule. Der Sohn ist in einem Judoverein. Aber das Heimweh bleibt. Ihr größter Wunsch: dass der Krieg endlich vorbeigeht. Der zehnjährige Luka ruft noch hinzu - auf Russisch: "Und eine eigene Wohnung!" Alle lachen am großen gemeinsamen Esstisch.

