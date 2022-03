Aschheimer fahren Hilfe zur ukrainisch-polnischen Grenze

Eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge am Marktplatz von Aschheim zeigt große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Am Vormittag wurden zwei LKW gefüllt.

Kurz nach 10 Uhr war der Parkplatz am Marktplatz voll

Der gemeinnützige Verein "85609 HILFT e.V." hat zusammen mit dem Verein "HandinHand e.V.“ kurzfristig eine großangelegte Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge organisiert. Am Marktplatz von Aschheim konnten von 10 bis 13 Uhr Sach- und Lebensmittelspenden abgegeben werden. Gebraucht werden laut Verein vor allem medizinische Hilfsmittel, Hygieneartikel, warme Kleidung - insbesondere Pullover, Unterwäsche, Fleecejacken, Mäntel, Schuhe, Schlafsäcke, Isomatten – aber auch Kinderbekleidung, Babynahrung sowie vor allem kalorienreiche Lebensmittel. Die Spendenbereitschaft der Aschheimerinnen und Aschheimer war überwältigend. Bereits kurz nach 10 Uhr war der Parkplatz am Marktplatz überfüllt.

Bürger aus umliegenden Orten brachten weitere Hilfsgüter

Auch aus den umliegenden Orten Kirchheim, Dornach und Feldkirchen kamen die Menschen, um kisten- und säckeweise ihre Spenden abzugeben. Die Spendenaktion wurde auch von etlichen örtlichen Geschäften unterstützt. Die Leiterin des Vereins, "85609 HILFT e.V.", Doris Leubl, zeigte sich im Gespräch mit dem BR überwältigt: "Mit so einem großen Zuspruch habe ich nicht gerechnet. Es ist unglaublich."

Zwei LKW starten heute noch

Die Spenden gehen noch heute mit zwei großen LKW - die der Verein zum Teil mit Spendengeldern finanziert – zur Caritas ins ungarische Vác. Von dort aus nach Budapest, um die inzwischen mehr als 1.000 ukrainischen Flüchtlinge, die dort angekommen sind, zu versorgen.

Zwei Aschheimer fuhren spontan an ukrainische Grenze

Neben diesen offiziellen Spendenaktionen gibt es aber auch noch andere private Initiativen in Aschheim. Manfred Hausner und Manfred Huber (beide aus Aschheim) – fuhren auf eigene Faust am Donnerstagfrüh mit zwei privaten PKW randvoll mit Hilfsmitteln an die ungarisch-ukrainische Grenze. Auf ihren Fahrzeugen hatten sie selbst gedruckte Schilder in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb angebracht. In deutscher und russischer Sprache stand darauf : "Ukraine Hilfe Aschheim- Mitfahrgelegenheit nach Süddeutschland – 6 Personen. – #stop war."