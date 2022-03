Geflüchtete aus der Ukraine: Vorbereitungen in Schwaben laufen

Bis zu 400 Menschen sollen in einer Turnhalle in Immenstadt im Landkreis Oberallgäu untergebracht werden können. Seit dem Wochenende steht die Halle dafür bereit. Auch im Ostallgäu richtet man sich darauf ein, Turnhallen als Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine bereitzustellen. Im Landkreis Dillingen sollen sie zunächst in der Gundelfinger Kreissporthalle aufgenommen werden.

Ostallgäu richtet Meldestelle für Unterkünfte ein

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ruft in einer Mitteilung dazu auf, verfügbaren Wohnraum an die Gemeinden zu melden: "Es ist an uns, diese Menschen, wenn Sie zu uns flüchten, menschenwürdig unterzubringen und zu versorgen. Ich sehe das nicht nur als Pflicht, sondern als unseren Beitrag, die humanitäre Lage dieser vor einem menschenverachtenden Regime geflüchteten Menschen zu verbessern", erklärte die Landrätin. Kaufbeuren hat für Einwohner, die bereit sind kurzfristig Flüchtlinge unterzubringen, eine zentrale Meldestelle mit der E-Mail-Adresse anlaufstelle-ukraine@kaufbeuren.de eingerichtet.

Koordinierungsstelle für Hilfe in Kempten

Die Stadt Kempten hat eine Koordinationsstelle für Unterstützungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Sie soll das Engagement von Initiativen und einzelnen Bürgern bündeln und begleiten. Kempten nennt dafür die E-Mail-Adresse integration@kempten.de und für den Fall, dass eine Kontaktaufnahme per E-Mail nicht möglich ist, die Telefonnummer 0831 115. Die Lebenshilfe Kempten hat der Stadt ein leerstehendes Haus angeboten. Dort sollen etwa 40 Menschen untergebracht werden können.

Ehemalige Gasthöfe für Flüchtlinge im Unterallgäu gesucht

Auch der Landkreis Unterallgäu ist auf der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine. "Vermieter, die bereit wären, Wohnungen an Flüchtlinge aus der Ukraine zu vermieten, können sich an das Landratsamt Unterallgäu wenden. Hier werden derzeit entsprechende Angebote gesammelt und im Bedarfsfall vermittelt", heißt es aus dem Landratsamt. Gesucht werden außerdem größere Gebäude, die als Unterkünfte für Flüchtlinge genutzt werden könnten – etwa ehemalige Gasthäuser mit Fremdenzimmern. Auch fürs Unterallgäu gibt es eine zentrale E-Mail-Adresse: ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de.