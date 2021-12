Geflohen aus Afghanistan - Was wurde aus Silla Akbari?

Köln, Anfang Dezember 2021. Silla Akbari steht am Ufer des Rheins, blickt auf vorbeifahrende Schiffe, hinter ihr der berühmte Dom. Vier Monate ist sie nun in Deutschland – seit der Machtübernahme der Taliban und ihrer Flucht aus Afghanistan. Silla Akbari ist nach Köln gekommen, um am Abend in einer großen Fernsehsendung aufzutreten. Sie ist viel unterwegs, um ihre Geschichte zu erzählen.

August: Hilferuf nach Deutschland

Die beginnt im August mit einem Hilferuf nach Deutschland. Die Taliban sind zu diesem Zeitpunkt bis nach Kabul vorgedrungen. In einer Sprachnachricht beschreibt Akbari das Chaos in der Hauptstadt: "Jeder ist auf der Flucht, niemand darf aber gerade den Flughafen betreten. In der ganzen Stadt fallen Schüsse. Wenn die Taliban mich finden, ist das mein Ende."

Denn als Juristin, die in Passau promoviert hat, nun an einer afghanischen Uni lehrt und den Staatspräsidenten persönlich in Außenhandelsfragen berät, ist die junge Mutter besonders gefährdet. Zusammen mit ihren in Deutschland geborenen Töchtern fährt sie zum Flughafen, verbringt dort zunächst 36 Stunden in der sengenden Hitze, versteckt sich zeitweise unter einem Flugzeug. Die einzigen Maschinen, die noch abheben, sind ohnehin Militärjets. Die Bilder der Menschen, die sich aus Verzweiflung an den Fahrwerken der startenden Maschinen festhalten, gehen um die Welt. Silla Akbari sieht diese Szenen aus unmittelbarer Nähe.

Große Hoffnung war der rettende Militärflughafen

Als einziger Ausweg gilt der militärische Teil des Flughafens, die letzte gesicherte Festung, in der sich die noch im Land gebliebenen Diplomaten befinden. In Deutschland starten währenddessen Telefonketten, um Silla und ihren Kindern einen Platz in einem der Evakuierungsflüge zu sichern. Sie harrt deswegen am Flughafen aus, bis es zum Angriff durch die Taliban kommt. Die Menschengruppe um Silla gerät unter Beschuss, mehrere Menschen sterben. Für Silla Akbari bleibt nur die Flucht zurück in die Stadt. Wegen ihrer exponierten Stellung als Regierungsberaterin wird sie schließlich von US-Elitesoldaten aufgelesen und zum rettenden Militärflughafen gebracht. Von dort geht es für sie und ihre Kinder mit dem vierten Evakuierungsflug der Luftwaffe zunächst nach Taschkent, von dort aus auf direktem Weg weiter nach Deutschland.

"Das Trauma aber bleibt"

Silla Akbari, die mittlerweile in Berlin in der Wohnung von Bekannten untergekommen ist, spricht heute mit gemischten Gefühlen über ihren Zustand: "Ich bin in Sicherheit und bekomme viel Unterstützung von den Menschen hier, von meinen Freunden. Es geht alles in die richtige Richtung. Ich habe eine Wohnung, genug zu essen und muss nicht frieren. Das Trauma aber bleibt."

Ihre Gedanken sind durchgehend bei der großen Mehrheit der Bevölkerung, die nun unter dem Regime der Taliban in Afghanistan zurückbleibt. Besonders bei den Mädchen und Frauen, für die sie eigentlich ein Vorbild sein wollte und die sie ebenfalls zu höherer Bildung und einem selbstbestimmten Leben ermutigen wollte. Ihretwegen ist Akbari nach ihrer akademischen Karriere im Ausland zurück in ihre Heimat gegangen, wollte dort etwas bewegen.

Insbesondere Frauen haben unter der neuen Führung zu leiden

Stattdessen sind es heute insbesondere Frauen, die unter der neuen Führung zu leiden haben, von Bildungseinrichtungen ausgeschlossen werden und sich verhüllen müssen. "Ihr Leben ist schlecht", sagt Silla Akbari.

"Sie können nichts machen. Außer, auf den Tod zu warten oder ein dunkles und zweckloses Leben zu führen. Sie müssen das machen, was die Taliban und die konservative Gesellschaft befehlen. Leider, aber das ist die Realität." Silla Akbari, Juristin und ehemalige Regierungsberaterin in Afghanistan

Ihr Ziel: Auf Leid und Unterdrückung aufmerksam zu machen

In Deutschland hat sie es sich nun zur Aufgabe gemacht, auf das Leid und die Unterdrückung der Menschen aufmerksam zu machen. Die Juristin gibt viele Interviews und kämpft dafür, dass die Lage in Afghanistan – mehrere Monate nach der Machtübernahme der Taliban – nicht in Vergessenheit gerät. Die Abschottung des Landes macht auch die Arbeit von Hilfsorganisationen immer schwieriger. Im Winter ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf deren Unterstützung angewiesen. Deutsche Diplomaten warnen bereits vor der "größten humanitären Katastrophe unserer Zeit." Das Auswärtige Amt hat deswegen bereits einen Aktionsplan angekündigt, um den Menschen dort zu helfen.

Prominente Unterstützung für Silla Akbari

Für ihr Engagement aus dem Exil heraus erhält Silla Akbari immer mehr Unterstützung, findet prominente Fürsprecher. Darunter der Moderator Günther Jauch, der im Gespräch mit dem BR erklärt, er halte ihren Einsatz für sehr wichtig: "Gerade bei dieser Frau kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass sie sich den Mund verbieten lässt, dass sie zu Hause bleibt, dass sie keine Musik hören darf, dass sie keine Bildungseinrichtung besuchen darf – weder zum Studieren noch zum Lehren. Weil sie natürlich Frauen genau zu dem ‚Ungehorsam‘ erzieht, den die Taliban so verachten."

Eine Lebenseinstellung, die in Deutschland völlig normal ist – und für Silla Akbari nicht verhandelbar. Sie hält an ihrem Traum fest, diese Normalität eines Tages auch in ihrer Heimat Afghanistan zu erleben.