vor 26 Minuten

Gefasster Verdächtiger soll für Einbruch verantwortlich sein

Der 28-Jährige, der an der A72 bei Hof-Töpen vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte, ist offenbar für einen Einbruch in Mittelfranken verantwortlich. In dem Auto des Mannes wurden Schmuckstücke und Wertsachen gefunden, teilte die Polizei mit.