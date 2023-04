Jogger getötet - Kommt gefangene Bärin nach Niederbayern?

Nach der Gefangennahme der Bärin JJ4, die Anfang April in Norditalien einen Jogger getötet hatte, wird in Italien nun diskutiert, wie mit dem Tier weiter umgegangen wird. Forderungen nach einer Tötung der Bärin stehen Vorschläge gegenüber, sie woanders anzusiedeln. Am Wochenende hatten hunderte Demonstranten vor dem Tierschutzzentrum Casteller im Trentino, in dem sie aktuell lebt, sogar ihre Freilassung gefordert.

JJ4 ist auch unter dem Namen "Gaia" bekannt. Sie ist die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen "Problembären" Bruno.

Bären-Gnadenhof bei Bad Füssing würde sie aufnehmen

Als denkbares neues Zuhause ist auch der "Gnadenhof für Bären" nahe Bad Füssing in Niederbayern im Gespräch. Hier leben auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände momentan 14 Bären, die allesamt aus Gefangenschaft und nicht-artgerechter Haltung stammen – unter anderem der Zirkusbär "Ben", dessen Schicksal vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Betrieben wird der Bären-Gnadenhof vom spendenfinanzierten Verein "Gewerkschaft für Tiere e.V.", der auch einen Gnadenhof mit 500 anderen Tieren in Germering bei München betreibt.

Verein hat nach Trient geschrieben

Der Vorstandsvorsitzende des Vereins, der Rechtsanwalt Arpád von Gaál, bestätigte dem BR, dass er eine schriftliche Absichtserklärung abgegeben habe, die Bärin aufzunehmen. Quasi als "Notbremse, die wir gezogen haben", als vor rund zwei Wochen über den Abschuss von JJ4 diskutiert wurde. Diese Erklärung liegt bei den zuständigen Behörden und dem Verwaltungsgericht in Trient. Wie die Entscheidung dazu ausfällt, könne man aber nicht sagen, so von Gaál.