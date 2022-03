Gefahrstoffaustritt bei Infineon sorgt für Großeinsatz

Das Betriebsgelände der Firma Infineon in Regensburg ist wegen eines Gefahrstoffaustritts am Nachmittag geräumt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Regensburg Süd war an einem Säurebehälter ein Sensor defekt, weshalb der Behälter überlief.

Geringe Menge von Salpetersäure ausgetreten

Laut Polizei ist nach aktuellem Ermittlungsstand letztlich eine geringe Menge von rund zwei Litern Salpetersäure ausgelaufen. Verletzt wurde niemand.

Ein Großaufgebot der Regensburger Feuerwehr sowie Rettungskräfte waren rund zwei Stunden im Einsatz. Auch Spezialfahrzeuge zur Dekontamination sind zur Reinigung waren Ort. Der Einsatz der Polizei wurde bereits beendet.