Gefahrgutaustritt: Großeinsatz am Passauer Hauptbahnhof

Seit 02:27 Uhr läuft am Hauptbahnhof in Passau ein Großeinsatz der Feuerwehr. An einem Einfüllstutzen eines Kesselwaggons, einem sogenannten "Domdeckel", sind geringe Mengen des Gefahrstoffs "Hexen" ausgetreten.

Gefahrstoff tritt aus

Wie der Einsatzleiter vor Ort, Stadtbrandrat Andreas Dittlmann, auf BR-Anfrage mitteilt, ist an diesem Domdeckel eine Schraube anscheinend nicht fest genug angezogen worden. Hexen ist leicht entzündbar und explosiv. Neben diesem Güterzug stehen auch noch weitere Züge, die explosives Material lagern. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht, laut Einsatzleiter Dittlmann, aber nicht. Das Leck am Deckel konnte mittlerweile abgedichtet werden. Der Großeinsatz wird demnächst beendet.

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Der Gefahrguttrupp der Polizei Deggendorf war im Einsatz, ebenso vier Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften, dazu Bundespolizei und Rettungsdienst. Der Zugverkehr war von 02:27 Uhr bis 06:15 Uhr eingestellt.