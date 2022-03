Gefahrgut-Lkw bei Frammersbach von Fahrbahn abgekommen

Ein Unfall zwischen Habichsthal und Frammersbach löste am Dienstagabend einen größeren Einsatz aus. Das teilte die die Polizeiinspektion Lohr am Main mit. Demnach ist ein mit Gefahrgut beladener Lkw in einer scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und drohte umzustürzen.

Keine Gefahrstoffe ausgetreten

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren sicherte den mit der flüssigen Chemikalie Vinylacetat beladenen Sattelzug, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Auch Fachkräfte eines Bergungsunternehmens waren vor Ort, um den Sattelzug sicherzustellen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und es traten keine Gefahrstoffe aus, so die Polizeiinspektion Lohr am Main. Es soll lediglich ein geringer Flurschaden am Straßengraben entstanden sein. Während der Bergungsarbeiten blieb die Strecke für mehrere Stunden gesperrt.