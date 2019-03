Gefahrgut läuft aus Waggon im Passauer Bahnhof

Am Güterbahnhof Passau ist am Donnerstag (28.02.) am frühen Abend ein umweltgefährdender Stoff aus einem Waggon mit Tankbehälter ausgetreten. Dabei handelte es sich um eine teerähnliche Masse, die zur Asphaltaufbereitung verwendet wird, erklärte die Bundespolizei Passau auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Zugbegleiterin hatte das Leck entdeckt

Der Feuerwehr gelang es, das undichte Ventil am Waggon wieder abzudichten. Die nähere Umgebung wurde gereinigt, verletzt wurde durch den Stoff niemand, so die Bundespolizei. Der Bahnverkehr war durch den Einsatz nicht betroffen, am Güterbahnhof musste kurzzeitig der Strom abgestellt werden, damit die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten. Eine Zugbegleiterin hatte das undichte Ventil am Tankbehälter entdeckt und die Polizei alarmiert.