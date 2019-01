Gefahrgut-Anhänger kippt bei Glätte um: Sperrung auf der A70

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken wird der Verkehr in Fahrtrichtung Bamberg an der Anschlussstelle Haßfurt ausgeleitet. Wie lange die Bergungsarbeiten laufen, sei noch nicht abzusehen, so Polizeisprecher Enrico Ball zu BR24. Die Bergung gestalte sich schwierig, weil der betroffene Lkw in einem Anhänger auch Gefahrgut geladen hatte – Behälter mit Öl und benzinhaltigen Stoffen, außerdem verschiedene Druckbehälter wie Schlagsahne oder Deodosen.

Anhänger hatte Ölbehälter und benzinhaltige Stoffe geladen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über den Lkw mit Anhänger verloren. Das Gefährt kam nach rechts ins Schlingern, der Lastwagen stellte sich quer und landete mit dem Führerhaus an der Außenleitplanke, der Anhänger kippte um. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.