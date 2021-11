Gefahrensituationen meistern: Simulatoren im Rhön-Klinikum

Dem Patienten wird schwarz vor Augen oder er ringt nach Luft – was nun? In echten Gefahrensituationen kommt es meist auf jede Sekunde an. Die Handgriffe von behandelnden Ärzten oder Pflegern müssen also sitzen. Doch die Ausgangssituationen und Krankheitsbilder der Patienten sind oft sehr individuell, auf jede Kleinigkeit vorbereitet zu sein scheint eine große Aufgabe. Einen Lösungs- oder Weiterbildungsansatz dafür gibt es jetzt im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Neues Simulationstraining im Rhön-Klinikum

Das Rhön-Klinikum in Bad Neustadt verfügt nämlich nun über ein Simulations- und Trainingszentrum für Ärzte und Pflegemitarbeitende. Die Simulatoren sind Puppen, an denen die Übenden die richtigen Handgriffe trainieren können, wenn ein Patient beispielsweise Atemnot oder Kreislaufschwäche zeigt. Etwa sieben Simulatoren gibt es im Simulationszentrum, heißt es vom Rhön-Klinikum.

Simulationspuppen mit verschiedenen Krankheitsbildern

An diesen Simulatoren können beliebig viele Prozeduren und Krankheitsbilder zu besonders schwierigen Situationen dargestellt werden. "Insbesondere in der Anästhesie – wo jeder Fehler lebensbedrohlich sein kann – sorgt die Schulung an den Übungspuppen für ein Höchstmaß an Patientensicherheit", heißt es vom Rhön-Klinikum. Weitere Simulatoren gibt es in der Orthopädie im Schulterbereich, im Bereich Kardiologie oder bei der Versorgung von Früh- und Neugeborenen.