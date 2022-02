Gefahren im Netz: Digitalministerin stellt App für Kinder vor

An der Erich Kästner-Grundschule im unterfränkischen Alzenau stellt die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Freitag eine neue App vor. "Wo ist Goldi? – Sicher surfen im Netz" soll die Medienkompetenz von Kindern stärken. "Unsere Kinder wachsen in einer hochdigitalen Gesellschaft auf. In fast allen Lebensbereichen werden digitale Tools genutzt. Deshalb ist es wichtig, dass schon die Kleinen den richtigen Umgang mit diesen Diensten lernen", sagte Gerlach im Vorfeld.

Kinder lernen Fake News zu erkennen

Die Kinder können in "Wo ist Goldi?" in einen Avatar schlüpfen und durch ein virtuelles Schulhaus laufen. Auf der Suche nach einem Goldfisch stehen dann verschiedene Aufgaben an. Beim Lösen lernen die Kinder, Fake News zu erkennen, sichere Passwörter zu generieren und sensibel mit persönlichen Daten umzugehen.

Schüler haben App schon ausprobiert

Die Schüler der 3B freuen sich auf den Besuch der Ministerin und haben die App im Unterricht bereits ausprobiert. Die achtjährige Christina hat dabei schon etwas gelernt: "Man darf keine Fotos von anderen Leuten machen. Und man soll aufpassen, dass man keine Fotos von sich und seiner Familie ins Internet stellt. Sonst könnte jeder andere das überarbeiten und im Internet verschwindet nix", sagt sie.

Auch ihre Klassenkameradin Sophia hat sich schon einiges gemerkt: "Man muss auch aufpassen, dass man keine Adresse, oder E-Mails, keine Hausnummern oder Telefonnummern im Internet hinterlässt, sonst könnte man gehackt werden." Neben den Schülern hat auch die Schulleiterin Claudia Lutz die App getestet. Sie findet die spielerische Herangehensweise wichtig. Der Großteil der Grundschüler hat Zugang zu einem Tablet, viele besitzen bereits ein eigenes Handy.

Schnelles Internet an Schule noch Zukunftsmusik

An der Erich Kästner-Grundschule werden bereits digitale Inhalte vermittelt. Es mangelt jedoch an der technischen Ausstattung. Schnelles Internet ist noch Zukunftsmusik und WLAN nicht in allen Klassenzimmern verfügbar. Engagierte Lehrkräfte kümmern sich um den digitalen Wandel an der Schule, teilweise in ihrer Freizeit.

Es bräuchte hier Experten mit entsprechenden Arbeitsstunden, fordert Schulleiterin Lutz. Und so freuen sich die Lehrkräfte in Alzenau auch deshalb auf den Besuch der Digitalministerin, um Verbesserungsvorschläge zu präsentieren.

Eltern können mitspielen

Die App ist für Kinder ab acht Jahren entwickelt. Aber auch Eltern können sich auf die Suche nach Goldi machen und so ins Gespräch mit den Kindern kommen. Die App wurde in Zusammenarbeit mit dem JFF-Institut für Medienpädagogik entwickelt. In mehreren Projektphasen wurde das Angebot mit Kindern zweier Grundschulklassen aus dem Raum Augsburg getestet.